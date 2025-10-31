НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

А мериканската космическа агенция НАСА отхвърли твърдението на риалити звездата Ким Кардашиян, че космическата мисия от 1969 г. за кацане на първия човек на Луната е била фалшифицирана, пише BBC.
„Да, били сме на Луната преди... 6 пъти!“, написа в социалните мрежи изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи.
„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано
Кардашиян направи коментарите в последния епизод на дългогодишния си телевизионен сериал „Семейство Кардашиян“, казвайки на колежката си Сара Полсън, че според нея кацането на Луната „не се е случило“.
Въпреки че постоянно биват опровергавани, конспиративните теории за това дали хората действително са достигнали Луната се задържат в продължение на повече от 50 години, особено с възхода на социалните медии.
В епизода Кардашиян може да се види как показва на Полсън интервю с астронавта Бъз Олдрин, който заедно с Нийл Армстронг направи първите стъпки на лунната повърхност по време на мисията Аполо 11.
„Изпращам ви милион статии както с Бъз Олдрин, така и с другия“, казва Кардашиян, преди да прочете цитат, за който се твърди, че е написал Олдрин в отговор на въпрос за най-страшния момент от експедицията.
„Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи“, пише тя.
Не е ясно от коя статия е чела Кардашиян или дали цитатите всъщност са от Олдрин.
Мигове по-късно, риалити звездата казва на продуцент: „През цялото време се занимавам с конспирации“, добавяйки, че вярва, че кацането на Луната е било фалшиво.
„Мисля, че беше фалшиво. Виждала съм няколко видеа на Бъз Олдрин, в които се говори за това как това не се е случило. Той го казва постоянно сега, в интервюта. Може би трябва да намерим Бъз Олдрин“, казва тя.
След излъчването, Дъфи тагна Кардашиян в публикация в X, отхвърляйки коментарите ѝ, и промотира настоящата програма на НАСА за изследване на Луната „Артемида“, която „се връща под ръководството“ на Доналд Тръмп.
„Спечелихме последната космическа надпревара и ще спечелим и тази“, добави той.
По-късно Дъфи покани Кардашиян в Космическия център „Кенеди“ за изстрелването на мисията „Артемида“ до Луната.
В продължение на десетилетия учени и експерти опровергават конспиративните теории, според които мисията Аполо 11 е била измама.
„Всеки един аргумент, твърдящ, че НАСА е фалшифицирала кацанията на Луната, е дискредитиран“, според Института по физика.