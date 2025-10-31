НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

А мериканската космическа агенция НАСА отхвърли твърдението на риалити звездата Ким Кардашиян, че космическата мисия от 1969 г. за кацане на първия човек на Луната е била фалшифицирана, пише BBC.

„Да, били сме на Луната преди... 6 пъти!“, написа в социалните мрежи изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи.

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Кардашиян направи коментарите в последния епизод на дългогодишния си телевизионен сериал „Семейство Кардашиян“, казвайки на колежката си Сара Полсън, че според нея кацането на Луната „не се е случило“.

Въпреки че постоянно биват опровергавани, конспиративните теории за това дали хората действително са достигнали Луната се задържат в продължение на повече от 50 години, особено с възхода на социалните медии.

NASA responded to Kim Kardashian after she claimed in an episode of “The Kardashians” that the 1969 moon landing never happened.



“Yes, we’ve been to the Moon before — six times!” NASA acting administrator Sean Duffy wrote on X.



He went on to highlight the Artemis program, now… pic.twitter.com/VlirvSDNEd — Variety (@Variety) October 30, 2025

В епизода Кардашиян може да се види как показва на Полсън интервю с астронавта Бъз Олдрин, който заедно с Нийл Армстронг направи първите стъпки на лунната повърхност по време на мисията Аполо 11.

„Изпращам ви милион статии както с Бъз Олдрин, така и с другия“, казва Кардашиян, преди да прочете цитат, за който се твърди, че е написал Олдрин в отговор на въпрос за най-страшния момент от експедицията.

„Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи“, пише тя.

Не е ясно от коя статия е чела Кардашиян или дали цитатите всъщност са от Олдрин.

Kim Kardashian says the Moon landing was fake



"Go to TikTok ... see for yourself ... Why is the flag blowing? ... Why are there no stars?"



NASA responds:



"Yes, we've been to the Moon before ... six times" pic.twitter.com/7cZVUqtmHD — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 30, 2025

Мигове по-късно, риалити звездата казва на продуцент: „През цялото време се занимавам с конспирации“, добавяйки, че вярва, че кацането на Луната е било фалшиво.

„Мисля, че беше фалшиво. Виждала съм няколко видеа на Бъз Олдрин, в които се говори за това как това не се е случило. Той го казва постоянно сега, в интервюта. Може би трябва да намерим Бъз Олдрин“, казва тя.

След излъчването, Дъфи тагна Кардашиян в публикация в X, отхвърляйки коментарите ѝ, и промотира настоящата програма на НАСА за изследване на Луната „Артемида“, която „се връща под ръководството“ на Доналд Тръмп.

„Спечелихме последната космическа надпревара и ще спечелим и тази“, добави той.

По-късно Дъфи покани Кардашиян в Космическия център „Кенеди“ за изстрелването на мисията „Артемида“ до Луната.

В продължение на десетилетия учени и експерти опровергават конспиративните теории, според които мисията Аполо 11 е била измама.

„Всеки един аргумент, твърдящ, че НАСА е фалшифицирала кацанията на Луната, е дискредитиран“, според Института по физика.