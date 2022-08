НАСА е готова за звездно завръщане на Луната

П етдесет години след последния полет на "Аполо" (Аполон) настъпи моментът "Артемис" (Артемида) да поеме щафетата - най-мощната ракета в света е на път да направи първия си полет в понеделник от Флорида и същевременно да даде старт на американската програма за завръщане на Луната, предаде Франс прес.

#Artemis I is "go" for launch! Now that today's flight readiness review has concluded, NASA managers provide an update on the Moon mission, scheduled to lift off at 8:33am ET (12:33 UTC), Monday, Aug. 29. More info: https://t.co/KOrOCmSRu4 https://t.co/apV6wrEYCu