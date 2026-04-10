Любопитно

Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

Когато забележите петно по белите си маратонки, преди да излезете навън, е изкушаващо просто да го избършете с влажна кърпичка, но това е много опасно за самите обувки

10 април 2026, 14:45
Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги
М окрите кърпички изглеждат като удобен начин за бързо почистване на обувките, но в действителност те могат да причинят повече вреда, отколкото полза. Повечето от тези кърпички могат да изсушат или повредят материала на обувката, според Марта Стюарт.

Когато забележите петно по белите си маратонки, преди да излезете навън, е изкушаващо просто да го избършете с влажна кърпичка.

Хората обаче не осъзнават, че мокрите кърпички не са предназначени за грижа за маратонки. Те съдържат съставки, които ефективно почистват повърхностите или кожата, но същите химикали могат да разрушат материалите, от които са направени обувките ви.

Повечето мокри кърпички съдържат алкохол, повърхностноактивни вещества, аромати и консерванти. Тези съставки са предназначени за бързо разтваряне на замърсявания и унищожаване на бактерии, но могат да повредят материалите на обувките, особено естествените като кожа, и да отслабят лепилата.

Какво може да се случи

Естествените масла се премахват. Кожените обувки са особено уязвими към повреди от бърсане с мокра кърпичка. Материалът зависи от естествените масла, за да остане гъвкав и еластичен. Алкохолът и повърхностноактивните вещества в кърпичките премахват тези масла, оставяйки кожата твърда и склонна към напукване.

Лепилото се влошава. Дори гумените и синтетичните компоненти могат да пострадат от многократно избърсване, тъй като химикалите в мокрите кърпички постепенно отслабват лепилата. Може да забележите, че подметките се отделят от горната част или декоративните елементи се отлепват.

Обувките се замърсяват по-бързо. Освен материални щети, почистващите препарати в мокрите кърпички могат да оставят следи. Остатъчният филм привлича прах и мръсотия, което означава, че маратонките се нуждаят от повторно почистване.

Най-добрите начини за почистване на обувки

Правилното почистване на маратонки не е задължително да бъде сложно или отнемащо време. Микрофибърна кърпа, напоена с чиста вода и малко количество мек сапун, е достатъчна за повечето материали.

За мрежести зони, четка с меки влакна е подходяща. Тя повдига мръсотията между влакната, без да ги уврежда. За удобство, по-безопасни варианти са кърпичките за почистване на маратонки, специално предназначени за обувки.

Те не съдържат агресивни химикали, които се намират в обикновените мокри кърпички, и не премахват защитните покрития.

Нов остър тон от Скопие: „Въпросът с България се решава за един следобед"

Кралят на Камбоджа обяви, че страда от рак

Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

Нови мерки за безопасност на летище „Васил Левски“

Покойната кралица Елизабет II била близо до нервен срив по време на бурното лято на 1969 г. Бъкингамският дворец е обявил, че Елизабет II е заболяла от грип, като прикритие за факта, че е отменила всички ангажименти и се е оттеглила на легло

В най-откровеното си интервю досега, първата дъщеря на САЩ разказва за травмата от покушението в Пенсилвания, тежката загуба на своята майка и битката на съпруга ѝ с рака, разкривайки защо е избрала терапията и прошката пред омразата

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване

Продуктите с ГМО отдавна са на рафтовете, но дебатът за тях не спира. Д-р Алексей Коваленко обяснява защо модифицираните сортове преминават по-строги тестове от обикновените и как „натурален" картоф се оказа по-токсичен от лабораторен вариант

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Макар темата за създаване на AI клипове с реални хора да е особено деликатна, това не пречи на технологията да се развива в тази посока. Google дори реши да създаде функция за инфлуенсъри да създават кратки AI видеа (рийлове) с реалните си лица

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

Президентът е заявил на журналистката Жаклин Алемани, че Мелания „не е познавала" Епстийн, преди да прекрати разговора

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време)

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Цените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен. Въпреки това цените все още се насочваха към спад

