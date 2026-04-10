Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

М окрите кърпички изглеждат като удобен начин за бързо почистване на обувките, но в действителност те могат да причинят повече вреда, отколкото полза. Повечето от тези кърпички могат да изсушат или повредят материала на обувката, според Марта Стюарт.

Когато забележите петно по белите си маратонки, преди да излезете навън, е изкушаващо просто да го избършете с влажна кърпичка.

Хората обаче не осъзнават, че мокрите кърпички не са предназначени за грижа за маратонки. Те съдържат съставки, които ефективно почистват повърхностите или кожата, но същите химикали могат да разрушат материалите, от които са направени обувките ви.

Повечето мокри кърпички съдържат алкохол, повърхностноактивни вещества, аромати и консерванти. Тези съставки са предназначени за бързо разтваряне на замърсявания и унищожаване на бактерии, но могат да повредят материалите на обувките, особено естествените като кожа, и да отслабят лепилата.

Какво може да се случи

Естествените масла се премахват. Кожените обувки са особено уязвими към повреди от бърсане с мокра кърпичка. Материалът зависи от естествените масла, за да остане гъвкав и еластичен. Алкохолът и повърхностноактивните вещества в кърпичките премахват тези масла, оставяйки кожата твърда и склонна към напукване.

Лепилото се влошава. Дори гумените и синтетичните компоненти могат да пострадат от многократно избърсване, тъй като химикалите в мокрите кърпички постепенно отслабват лепилата. Може да забележите, че подметките се отделят от горната част или декоративните елементи се отлепват.

Обувките се замърсяват по-бързо. Освен материални щети, почистващите препарати в мокрите кърпички могат да оставят следи. Остатъчният филм привлича прах и мръсотия, което означава, че маратонките се нуждаят от повторно почистване.

Най-добрите начини за почистване на обувки

Правилното почистване на маратонки не е задължително да бъде сложно или отнемащо време. Микрофибърна кърпа, напоена с чиста вода и малко количество мек сапун, е достатъчна за повечето материали.

За мрежести зони, четка с меки влакна е подходяща. Тя повдига мръсотията между влакната, без да ги уврежда. За удобство, по-безопасни варианти са кърпичките за почистване на маратонки, специално предназначени за обувки.

Те не съдържат агресивни химикали, които се намират в обикновените мокри кърпички, и не премахват защитните покрития.