Намерена ли е легендарната лилава роба на Александър Велики?

С ред многото привилегии на древния македонски цар е било изключителното право да се облича в лилаво и Александър Велики със сигурност се е възползвал максимално от това. Смята се, че легендарният владетел е обличал лилавото си облекло при всяка възможност, а ново проучване показва, че може би най-накрая сме открили една от най-известните му лилави дрехи.

Според древногръцкия писател Ефип от Олинт Александър се възползвал от привилегията си на пурпурен цвят почти всеки ден, като рядко ходел някъде без лилавата си роба, известна като хитон или сарапис. Сега изглежда, че тази добре използвана дреха може да е била скрита заедно с други вещи на монарха в гробницата на неговия полубрат.

Първоначално разкопана през 1977 г., така наречената Голяма могила на Вергина в Северна Гърция съдържа останките на няколко от роднините на Александър Велики, въпреки че самоличността на погребаните беше потвърдена едва в края на миналата година. Особено интересно е погребението, известно като Кралска гробница II, в което има златен сандък - или ларнакс - в който се намират костите на полубрата на Александър Филип III Арридей, в допълнение към доспехи и други предмети, принадлежали на самия цар.

