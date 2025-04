Защо тази гигантска пустиня става зелена?

С поред ново проучване пустинята Тар в Индия е станала с 38% по-зелена през последните 20 години, което се дължи на комбинация от климатични промени и разширяване на селското стопанство, пише Live Science.

През последните две десетилетия в пустинята живеят все повече хора, които променят ландшафта, като го правят по-земеделски и градски, което е част от причините пустинята да стане по-зелена, твърдят изследователите. Другата част от пъзела е изменението на климата, което е довело до увеличаване на мусонните валежи в региона.

Пустинята Тар, наричана още Голямата индийска пустиня, се простира на 200 000 кв. км в северозападна Индия и югоизточен Пакистан. Въпреки че много пустини по света се сблъскват с влошаващи се засушавания, пустинята Тар се е превърнала в център на градски и селскостопански растеж, което я прави най-населената пустиня в света с повече от 16 милиона жители.

„Повишеното наличие на вода и енергия е довело до разширяване на земеделските и градските райони със значително увеличение на добивите на култури в региона. Няма друга пустиня в света, която да е преживяла увеличение на урбанизацията, земеделието и валежите през последния период“, казва в имейл за Live Science съавторът на изследването Вимал Мишра, строителен инженер в Индийския технологичен институт в Гандинагар.

Many deserts face worsening droughts, but India's Thar Desert has become 38% greener in the past 20 years due to increased rainfall and expanding agriculture in the region, according to a new study. https://t.co/rstcF2Vnl6