Най-сладкото нещо! Крис Хемсуърт дава целувка на дъщеря си

Х оливудският актьор Крис Хемсуърт бе забелязан как взима децата си от училище в Австралия.

38-годишният актьор от поредицата на "Отмъстителите" носи на ръце 9-годишната Индия до семейния автомобил.

Вижда се, че малкото дете е босо, докато баща му го пренася до автомобила.

