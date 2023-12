"Най-скъпото реквизитно оръжие, продадено на търг": Бластерът на Хан Соло постави рекорд

П рословутият бластер на Хан Соло беше обявен за "Най-скъпото реквизитно оръжие, продадено на търг" в последното издание на Книгата на рекордите на Гинес, тъй като през 2022 г. беше закупен за над 1,57 млн. долара. Обявено от аукционната компания Rock Island Auction Company, парчето от историята на киното влезе в историята със своята милионна продажба.

Някъде след първата част на превърналия се в постоянно разрастващ се франчайз на Джордж Лукас бластерът на Хан Соло от "Star Wars: A New Hope" изчезна. Тежкият бластер BlasTech DL-44, който беше трайно прикрепен към ръката на космическия каубой по време на филмовия пробив, изчезна, след като камерите бяха свалени и снимките спряха. Години по-късно той се появи отново благодарение на зоркия поглед на собственика на реквизиторската къща Bapty & Co. в Лондон.

May the 4th be with you! On this glorious #StarWarsDay, let’s look back to last August when we sold the DL-44 Blaster Heavy Blaster from “Star Wars: Episode IV- A New Hope,” setting a new Guinness World Record for “Most Expensive Prop Gun Sold at Auction.” pic.twitter.com/9GWoD6FTxE