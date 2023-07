„Най-щастливата звезда на света!": Мадона отново във форма (ВИДЕО)

К ралицата на попа предостави на феновете си актуална информация за продължаващото си възстановяване, след като беше хоспитализирана заради бактериална инфекция, като в четвъртък показа на феновете си във видеоклип в Instagram, че бавно започва да танцува отново.

Madonna says she’s ‘lucky’ to dance, move her body after medical emergency https://t.co/TOYEJRKjPX pic.twitter.com/2fNs6NX2Rz