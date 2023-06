"Почива си, чувства се по-добре": Мадона вече е изписана от болница

М адона е била изписана от болницата и транспортирана до дома си в Ню Йорк с частна линейка, съобщи източник, запознат с въпроса.

"Тя е в добро състояние", казва човекът пред CNN.

По-късно в четвъртък източник, близък до певицата, заяви пред CNN, че "тя си почива, чувства се по-добре и изпълнява нарежданията на лекарите ".

