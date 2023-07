"Не исках да разочаровам никого": Мадона променя датите на турнето си

М адона обяви, че ще се съсредоточи върху здравето, както и че е в процес на възстановяване след престоя си в интензивно отделение, предадоха осведомителните агенции.

Американската суперзвезда, която е на 64 години, променя и дати от турнето си.

"Благодаря за положителната енергия, молитвите и пожеланията за излекуване и кураж. Усетих вашата любов. В процес на възстановяване съм и изключително благодаря за всички благословии в живота ми", написа Мадона в профила си в Instagram.

Тя споделя също, че след като се събудила в болницата, първо помислила за децата си. "Втората ми мисъл беше, че не искам да разочаровам всички, които са си купили билети за моето турне… Не исках да разочаровам и хората, които през последните няколко месеца работиха неуморно с мен, за да направят шоуто. Мразя да разочаровам когото и да било", написа още Мадона.

