Любопитно

Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта

С амбициозна програма за внедряване на AI, банката поставя нов стандарт за ефективност и клиентско преживяване

20 ноември 2025, 13:24
Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта
Източник: Пощенска банка

Б ързото развитие на технологиите променя из основи финансовия сектор и Пощенска банка е сред институциите, които задават посоката. Дигиталната трансформация в банката не е просто план, а реалност, подкрепена от над 100 планирани инициативи с изкуствен интелект, които обхващат ключови области като обслужване на клиенти, кредитиране, комуникация, риск, оперативни процеси, маркетинг, сигурност и анализ на данни.

Дигиталната трансформация на Пощенска банка се отличава с ясен фокус върху ефективността. Програмата обхваща подобряване на клиентското преживяване, оптимизация на процесите, модернизация на ключови операции и развитие на служителите, като по този начин постига основната си цел - технологиите да работят в полза на клиента и служителя.

От 2025 в компанията функционират два центъра за AI разработки и към момента 12 проекта с AI вече са внедрени изцяло, а още 8 са в процес на реализация до края на годината, като комбинираният им ефект е повишение на производителността, еквивалентно на над 105 000 служителски часа. AI инструментите, сред които чатботове, GenAI асистенти и платформи за автоматизация, освобождават служителите от рутинните повтарящи се задачи и им позволяват да се концентрират върху стратегически решения и повече време в услуга на клиентите. Поетапното внедряване на изкуствен интелект подобрява обслужването на клиентите с повече от 30% и ефективността на процесите в банката с над 70%, като вече са спестени и над 420 000 часа клиентско време.

„Вярваме, че когато човекът и изкуственият интелект работят заедно, предоставяме по-бързи, по-гъвкави и по-персонализирани решения. Иновациите създават реална стойност за клиентите и служителите ни, като отварят нови хоризонти за финансовия сектор. Затова разработихме вътрешната платформа за AI + RPA решения, внедрени в над 24 отдела. Те автоматизират част от процесите в ключови дейности като проверка на кредитна допустимост, прогнозиране на натовареност в кол центъра, анализ на клиентска обратна връзка и много други. Всички служители в банката имат възможност да използват AI в ежедневната си работа, с което спестяват време от дейности като обобщаване на документи, калкулации, създаване на съдържание, обединяване на текстове и много други. Нашата амбиция е да бъдем не просто банка, а технологична компания с банков лиценз, която създава реална полза за клиентите и обществото“, коментират от Пощенска банка.

В основата на тази трансформация стоят иновации, които променят начина, по който Пощенска банка работи и обслужва клиентите си. Сред тях са интелигентни AI асистенти, които подпомагат както служителите, така и клиентите – от гласовия дигитален съветник EVA AI Voice Bot, който от началото на 2026 г. ще обработва обажданията в кол центъра на банката и ще осигурява незабавно съдействие 24/7, до вътрешния AI Chat Assistant, предоставящ за секунди достъп до процедури и информация, съкращавайки времето за обслужване на клиентите с над 100 000 часа годишно.

AI решенията автоматизират комуникацията, анализират клиентски данни в реално време и оптимизират редица вътрешни процеси и обслужване на клиентски запитвания. Резултатът е по-бързо, прецизно и персонализирано отношение, а служителите имат повече време за това, което наистина има значение – грижата за клиента.

Всеки проект преминава през внимателни тестове, като ефектът му се измерва предварително. Това гарантира, че внедряването носи реална стойност за клиентите. В банката са въведени различни вътрешни и външни обучения на служителите в работата с AI, част от мащабната програма за обучение и развитие Future Skills Academy. Тя е насочена към всички служители на финансовата институция с фокус върху надграждане на техните дигитални и личностни умения, като всеки един от тях може да се включи и в създадената вътрешна общност за иновации и дигитализация – DigitalPulse.

Като част от визията си за дигитална трансформация в началото на годината Пощенска банка внедри изцяло нова платформа за дигитално банкиране, която само няколко месеца по-късно демонстрира изключителни резултати и ключови постижения. Интуитивният и модерен дизайн, както и въвеждането на редица нови функционалности в мобилното и интернет банкиране превърнаха управлението на личните финанси в едно по-различно преживяване - свръх персонализирано и леснодостъпно. Всичко това донесе рекорден потребителски интерес към новото поколение дигитално банкиране на Пощенска банка, което отчита впечатляващи резултати:

  • Над 95% от всички трансакции са онлайн
  • 113% ръст на обема на преводите през мобилното банкиране за последната година
  • Над 127% ръст в използването на дигиталните портфейли
  • 60% увеличение на трансакциите през m-Postbank
  • Над 75% ръст при трансакциите с младежки карти

Институцията устойчиво утвърждава своята роля на двигател на иновациите в банковия сектор, като предлага модерни дигитални решения, които улесняват ежедневието на клиентите и го променят към по-добро. Интелигентно създадените иновации променят съществено навиците на потребителите. Със стратегически фокус върху технологии като изкуствен интелект, роботизирана автоматизация и омниканална клиентска стратегия банката не просто следва тенденциите – тя ги създава.

Компанията е една от най-награждаваните в редица национални и международни конкурси, като през 2025 г. за седма поредна година получава отличието за „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ (Best Retail Banks, Bulgaria) от престижния конкурс World Finance Banking Awards. За показано най-силно развитие през годината, както и за демонстрирани изключителни постижения и ефективни резултати от изцяло дигитални продукти, банката спечели през 2025 г. призовете в категории „Динамика на развитие“ и „Най-добър действащ банков дигитален проект“ в годишните награди на Асоциация „Банка на годината“.

Повече информация за иновативните продукти и услуги на Пощенска банка може да бъде открита на www.postbank.bg.

Източник: Пощенска банка    
Пощенска банка Дигитална трансформация Изкуствен интелект Обслужване на клиенти Иновации
Последвайте ни
На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Инцидент на „Мис Вселена 2025“:

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

pariteni.bg
Как пълноценно да използваме данните за трафика на Google Maps

Как пълноценно да използваме данните за трафика на Google Maps

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна!

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 убити свои войници

Свят Преди 8 минути

Това заяви украинският център за координация за военнопленниците

Снимката е илюстративна

Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Свят Преди 16 минути

Други двама са изпратени за лечение

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Свят Преди 1 час

Случилото се е свързано и с вътрешнополитическите дебати в Германия

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Технологии Преди 1 час

Шефът на компанията е убеден, че сме в началото на революция

Заловиха у нас жена, издирвана с червен бюлетин за убийство в Белгия

Заловиха у нас жена, издирвана с червен бюлетин за убийство в Белгия

България Преди 1 час

Служители на РУ-Своге са установили местонахождението ѝ и са я арестували

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 1 час

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Любопитно Преди 2 часа

Леонора Лисглимт-Рьодланд от Норвегия се открои с блестящ розово-сребрист костюм във формата на сьомга – с перки, люспи и скулптурирана глава на рибата

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

България Преди 2 часа

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Пари Преди 2 часа

Разговор с Кристина Констандаке - главен директор "Приходи" в Rakuten Viber

<p>Адвокатът на&nbsp;Коцев: Това е &bdquo;шмекерски номер&ldquo;, целящ делото да остане в София</p>

Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

България Преди 2 часа

Според Върховния касационен съд СГС няма правомощия да гледа казуса, тъй като прокуратурата не е посочила конкретен депутат с имунитет сред обвиняемите

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Любопитно Преди 2 часа

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 2 часа

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 2 часа

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 2 часа

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дженифър Анистън планира сватба с Джим Къртис в Гърция?

Edna.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Започва следващия етап от акция "нови договори" в Байерн, приоритет е френски национал

Gong.bg

Андрей Йорданов: Радвам се, че ще се докосна до Херо

Gong.bg

Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и цяла Европа

Nova.bg

Тестват ще лекува ли рак ваксина за COVID-19

Nova.bg