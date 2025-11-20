България

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Подкрепа дадоха депутатите от ГЕРБ - СДС, БСП, "Има такъв народ", "ДПС - Ново начало" и независими депутати

Обновена преди 42 минути / 20 ноември 2025, 13:08
Н ародното събрание одобри проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година на първо четене.

Дебатите в зала продължиха няколко часа. Законопроектът бе приет с гласовете на 129 депутати „За“, 89 гласуваха „против“, нямаше въздържали се. 

Проектобюджетът бе подкрепен от управляващото мнозинство. ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и МЕЧ гласуваха "против". "Величие" не участва в гласуването изобщо.

Нелченуващите в ПГ подкрепиха проектобюджета.  

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че няма да има обществена група, която да не получи подкрепа през 2026 година.

След гласуването беше направено предложение срокът за промени преди второ гласуване на бюджета да стане 4 дни.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ не се съгласи и настоя срокът да остане 14 дни. Депутатите обаче гласуваха срокът за промени между двете четения да бъде съкратен на 4 дни. За това бяха нужни 128 гласа „за“, които дойдоха от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП, ИТН и четиримата независими депутати. Поискано бе прегласуване, което не доведе до различен резултат.

"Предложихме коледните добавки да са 120 лева за пенсионерите на прага на бедност. Какво ще се случи - ще реши правителството. Ще се събере Съветът за съвместно управление и след като партньорите изложат предложенията си, ще имаме общо решение. Бюджетът има възможност да осигури парите". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

На въпрос дали ГЕРБ ще се откаже от вдигането на данък "дивидент" Бойко Борисов припомни, че този данък е бил договорен още преди няколко години, има протоколи и е бил подписан тогава от работодателите, но всеки има право да променя мнението си. 

Според Борисов големи промени в параметрите няма да има, обаче спестяване на разходите е възможно. Той одобри идеята на "ДПС-Ново начало" за закриване на правителствения авиоотряд. 

По думите му бюджетът е щедър и предвижда увеличения на средствата за всички.

"Антикорупционната комисия няма да похарчи отпуснатите пари за възнаграждения, за нея най-малко се тревожа. Над 1,2 млрд. лева повече сме предвидили за пенсионерите. Тези пари се събират от осигурителни вноски. Така работи системата, длъжни сме да продължим тази практика", посочи той.Това, че беше "напрегната" повече при Асен Василев и започнаха да се изплащат пенсии, парите, за които държавата не "изкарваше", ние просто трябва да продължим, каза лидерът на ГЕРБ.

"Видяхте, че прогнозата на Европейската комисия за тази, за следващата, година е за по 3% дефицит", коментира Борисов.

"В проекта на бюджет за 2026 г. не говорим за рязане, за намаляване, а за увеличение за всички - толкова щедър бюджет никога не е имало дори при най-популистката "сглобка", която бяхме направили", каза Бойко Борисов. 

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подкрепи предложението на ГЕРБ коледните добавки да са в размер на 120 лева. 

Той благодари за подкрепата на Борисов по темата със закриването на авиоотряда, предложено от "ДПС-Ново начало". "Парите ще отидат за хеликоптерите за гасене. Браво", каза той. 

Пеевски смята, че Румен Радев не е разбрал решението на КС за предложението му за провеждане на референдум за еврото.

"Вижте, за референдума чичо Румен няма юридически екип – видя го, много е тежко положението. Първо да прочете какво е решил Конституционният съд – той не е разбрал, но му е трудно, ние знаем. Той може да види само една мишена и след това да пада само надолу от януари", коментира лидерът на "ДПС-Ново начало".

Председателят на ПП Асен Василев смята, че добавките не трябва да са за сметка на трайното увеличение на пенсиите.

"Възрастните хора трябва да получават всеки месец траен доход. Тайният план на властта е да кажат, че имат трайни добавки, внесени в закона и да махнат швейцарското правило", смята той. 

А за Петър Петров от "Възраждане" насилственото вкарване в еврозоната не познава никакви граници от управляващите. "Беше създаден един бюджет, с който държавата задлъжнява, а народът обеднява", коментира той.

Три пъти се прави проверка на кворума. "Има две гласувания, за тях залата ще се събере", отбеляза Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало".

Управляващото мнозинство отново аргументира действията си така - взема повече, за да даде повече.

"Много хора в залата не разбират социалната политика. И трябва да обясним, когато си плащаш осигуровките, го правиш, за да имаш права. Колкото повече вноски се плащат, толкова по-малък ще бъде трансферът от държавния бюджет", заяви Драгомир Стойнев от БСП. 

Междувременно преди заседанието "Продължаваме Промяната" инсталира гигантско прасе-касичка в пространството пред площад "Независимост". Според лидера на партията причината е проектобюджета за 2026 г. 

"Това е символ и предупреждение какво е Бюджет 2026 - една голяма касичка за властта, която всеки от нас ще напълни с по 600 лева от осигуровки", заяви председателят на ПП Асен Василев, цитиран от NOVA.

Според Кирил Петков така изглежда реалността в България и хората не бива да си затварят очите.

"Надявам се много хора да дойдат да подкрепим Благо Коцев и Барбутов, не бива да сме държавата на прасето касичка, а на свободните хора", смята той.

Източник: БГНЕС, NOVA    
На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

