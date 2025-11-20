Свят

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Случилото се е свързано и с вътрешнополитическите дебати в Германия

20 ноември 2025, 12:53
Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?
Източник: БГНЕС

Г ерманският канцлер Мерц съобщи, че е помолил украинския президент Зеленски да спре притока от млади мъже, които напускат Украйна и се отправят към Германия. Обида към Зеленски ли бе това?

Това коментира Дирк Емерих за Deutsche Welle.

Фридрих Мерц спомена този факт между другото: в изказване пред икономическа конференция в Берлин канцлерът на Германия разказа, че в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски е засегнал и темата за рязко увеличилия се брой на украински мъже на възраст между 18 до 22 години, които от септември насам пристигат в Германия. „Помолих го (Зеленски - бел. ред.) да се погрижи тези млади хора да остават в родината си, защото те са нужни там, а не в Германия“, заяви Мерц.

Източник: БТА
  • Защо молбата на Мерц към Зеленски е разбираема

Думите на Мерц прозвучаха като обида към съюзник. Но наистина ли е така? Отговорът не е лесен. Повечето хора, с които разговарях по този въпрос през последните дни, считат молбата на германския канцлер за разбираема. Не може Германия да подкрепя Киев във военно и финансово отношение, а в същото време да приема масово млади украинци, които от 25-годишна възраст подлежат на мобилизация в украинската армия.

Случилото се е свързано и с вътрешнополитическите дебати в Германия. През последните седмици в Германия се водиха доста ожесточени спорове дали с оглед на заплахата от Русия не трябва отново да се въведе задължителната военна служба, която беше отменена през 2011 година. По този въпрос правителството на Мерц се сблъсква със силна съпротива. Двете неща просто не се връзват: от една страна – да се въведе отново всеобща военна служба в Германия, а от друга – да се дава възможност на младите украинци да бягат от военна служба в собствената си страна.

Володимир Зеленски несъмнено е искал нещо съвсем различно. До август в Украйна действаше пълна забрана мъжете на възраст от 18 до 60 години да напускат страната. През август украинският президент реши, че на младите хора, които не са навършили 22 години, ще бъде позволено да пътуват в чужбина. С тази мярка Зеленски целеше младите хора да завършват образованието си в Украйна и да установяват по-тясна връзка с родината си, а не да я напускат още на 17 години, за да избегнат забраната за пътуване за 18-годишните.

Засега обаче идеята на Зеленски не се увенчава с успех. През септември и октомври близо 100 000 млади украинци са напуснали родината си, а много от тях пристигнаха и в Германия.

Източник: БТА
  • Трябваше ли Мерц да оповестява съдържанието на този разговор?

В този смисъл молбата на Мерц към Зеленски е напълно разбираема и по същество правилна. Но наистина ли беше необходимо да научаваме за съдържанието на телефонния разговор помежду им точно в такъв момент? Украйна се намира в тежка ситуация: град Покровск, за който вече повече от година се водят тежки сражения, всеки момент може да падане. След масивните руски атаки срещу енергийната инфраструктура страната я очаква сурова зима. А и самият Зеленски е обект на множество критики заради големия корупционен скандал в неговото обкръжение.

Разказвайки за телефонния им разговор, Мерц едва ли е укрепил позициите на украинския президент. Освен това в самата Германия лявата опозиция обвинява канцлера в цинизъм: той изпраща украинските мъже обратно в зоната на военните действия, а едновременно с това заплашва да намали помощите, изплащани на украинските бежанци в Германия. „Човешко право е да се отказва военната служба от морални съображения“, припомни Клара Бюнгер, експертка на Лявата партия по въпросите на бежанската политика.

В подобни изказвания обаче има много емоционална реторика. В края на краищата не става въпрос за депортиране на украински граждани от Германия. Юридически това е невъзможно, докато те имат статут на лица, ползващи се с временна закрила, а ЕС току-що го удължи до март 2027 г. Чрез планираното намаляване на финансовата подкрепа за тях – от 563 евро на месец на 441 евро месечно Мерц иска да повиши стимулите за украинските бежанци да търсят работа. Нивото на заетост сред тях в Германия в момента е около 50%, а в други страни от ЕС този показател е значително по-висок.

Източник: AP/БТА
  • Канцлерът беше обещал да ограничи миграцията към Германия

Разбира се, канцлерът не е забравил, че многократно е обещавал на избирателите да ограничи миграцията. Преди всичко обещанието се отнасяше до нелегалната имиграция, но не само до нея. Така че последните му изявления по този въпрос имат и вътрешнополитически причини.

Ако се върнем към въпроса за младите украинци на възраст от 18 до 22 години и това дали Фридрих Мерц е обидил с изявлението си Владимир Зеленски или Украйна – не, не ги е обидил. Зеленски се нуждае от младите украинци и трябва да направи всичко възможно, за да остават те в страната – за нейното възстановяване след края на войната, но също така и като войници, за да може Киев да продължи да се противопоставя на руската агресия. Звучи жестоко, но такава е суровата реалност.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

* Дирк Емерих e кореспондент на германските ТВ-канали n-tv и RTL. Той е живял и работил дълги години в Москва и Вашингтон и е бил кореспондент на n-tv в Сирия, Либия, Афганистан и други страни в конфликт.

 

Източник: Deutsche Welle    
Фридрих Мерц Володимир Зеленски Украйна Германия Миграция на украинци Военна служба Мобилизация Руска агресия Помощи за бежанци Вътрешнополитически дебати
Последвайте ни

По темата

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Най-лудият костюм на

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

pariteni.bg
Женските котки също могат да маркират

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Ненаситно чудовище&ldquo; - Кремъл алармира за заплахата срещу Русия и Европа</p>

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Свят Преди 9 минути

Как англосаксонците се превърнаха в най-големия враг на Русия

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Любопитно Преди 13 минути

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям

Заловиха у нас жена, издирвана с червен бюлетин за убийство в Белгия

Заловиха у нас жена, издирвана с червен бюлетин за убийство в Белгия

България Преди 52 минути

Служители на РУ-Своге са установили местонахождението ѝ и са я арестували

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 56 минути

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

България Преди 1 час

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Пари Преди 1 час

Разговор с Кристина Констандаке - главен директор "Приходи" в Rakuten Viber

<p>Адвокатът на&nbsp;Коцев: Това е &bdquo;шмекерски номер&ldquo;, целящ делото да остане в София</p>

Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

България Преди 1 час

Според Върховния касационен съд СГС няма правомощия да гледа казуса, тъй като прокуратурата не е посочила конкретен депутат с имунитет сред обвиняемите

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Любопитно Преди 1 час

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 1 час

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 1 час

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 1 час

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Свят Преди 1 час

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

"Благодаря на Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още лидерът на "ДПС - Ново начало"

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Свят Преди 2 часа

Средставата ще се използват за финансиране на мерки за контрол на тези продукти

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Защо според Стоянов от Big Brother мъжете толкова трудно говорят за чувствата си? (ВИДЕО)

Edna.bg

Играч на Реал Мадрид с признание: Ямал е по-добър от мен

Gong.bg

Бащата на Георги Русев: Свещ и дистанционно хвърчаха при гола на сина ми

Gong.bg

Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и цяла Европа

Nova.bg

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич, има задържани

Nova.bg