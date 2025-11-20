Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Г ерманският канцлер Мерц съобщи, че е помолил украинския президент Зеленски да спре притока от млади мъже, които напускат Украйна и се отправят към Германия. Обида към Зеленски ли бе това?

Това коментира Дирк Емерих за Deutsche Welle .

Фридрих Мерц спомена този факт между другото: в изказване пред икономическа конференция в Берлин канцлерът на Германия разказа, че в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски е засегнал и темата за рязко увеличилия се брой на украински мъже на възраст между 18 до 22 години, които от септември насам пристигат в Германия. „Помолих го (Зеленски - бел. ред.) да се погрижи тези млади хора да остават в родината си, защото те са нужни там, а не в Германия“, заяви Мерц.

Източник: БТА

Защо молбата на Мерц към Зеленски е разбираема

Думите на Мерц прозвучаха като обида към съюзник. Но наистина ли е така? Отговорът не е лесен. Повечето хора, с които разговарях по този въпрос през последните дни, считат молбата на германския канцлер за разбираема. Не може Германия да подкрепя Киев във военно и финансово отношение, а в същото време да приема масово млади украинци, които от 25-годишна възраст подлежат на мобилизация в украинската армия.

Случилото се е свързано и с вътрешнополитическите дебати в Германия. През последните седмици в Германия се водиха доста ожесточени спорове дали с оглед на заплахата от Русия не трябва отново да се въведе задължителната военна служба, която беше отменена през 2011 година. По този въпрос правителството на Мерц се сблъсква със силна съпротива. Двете неща просто не се връзват: от една страна – да се въведе отново всеобща военна служба в Германия, а от друга – да се дава възможност на младите украинци да бягат от военна служба в собствената си страна.

Володимир Зеленски несъмнено е искал нещо съвсем различно. До август в Украйна действаше пълна забрана мъжете на възраст от 18 до 60 години да напускат страната. През август украинският президент реши, че на младите хора, които не са навършили 22 години, ще бъде позволено да пътуват в чужбина. С тази мярка Зеленски целеше младите хора да завършват образованието си в Украйна и да установяват по-тясна връзка с родината си, а не да я напускат още на 17 години, за да избегнат забраната за пътуване за 18-годишните.

Засега обаче идеята на Зеленски не се увенчава с успех. През септември и октомври близо 100 000 млади украинци са напуснали родината си, а много от тях пристигнаха и в Германия.

Източник: БТА

Трябваше ли Мерц да оповестява съдържанието на този разговор?

В този смисъл молбата на Мерц към Зеленски е напълно разбираема и по същество правилна. Но наистина ли беше необходимо да научаваме за съдържанието на телефонния разговор помежду им точно в такъв момент? Украйна се намира в тежка ситуация: град Покровск, за който вече повече от година се водят тежки сражения, всеки момент може да падане. След масивните руски атаки срещу енергийната инфраструктура страната я очаква сурова зима. А и самият Зеленски е обект на множество критики заради големия корупционен скандал в неговото обкръжение.

Разказвайки за телефонния им разговор, Мерц едва ли е укрепил позициите на украинския президент. Освен това в самата Германия лявата опозиция обвинява канцлера в цинизъм: той изпраща украинските мъже обратно в зоната на военните действия, а едновременно с това заплашва да намали помощите, изплащани на украинските бежанци в Германия. „Човешко право е да се отказва военната служба от морални съображения“, припомни Клара Бюнгер, експертка на Лявата партия по въпросите на бежанската политика.

В подобни изказвания обаче има много емоционална реторика. В края на краищата не става въпрос за депортиране на украински граждани от Германия. Юридически това е невъзможно, докато те имат статут на лица, ползващи се с временна закрила, а ЕС току-що го удължи до март 2027 г. Чрез планираното намаляване на финансовата подкрепа за тях – от 563 евро на месец на 441 евро месечно Мерц иска да повиши стимулите за украинските бежанци да търсят работа. Нивото на заетост сред тях в Германия в момента е около 50%, а в други страни от ЕС този показател е значително по-висок.

Източник: AP/БТА

Канцлерът беше обещал да ограничи миграцията към Германия

Разбира се, канцлерът не е забравил, че многократно е обещавал на избирателите да ограничи миграцията. Преди всичко обещанието се отнасяше до нелегалната имиграция, но не само до нея. Така че последните му изявления по този въпрос имат и вътрешнополитически причини.

Ако се върнем към въпроса за младите украинци на възраст от 18 до 22 години и това дали Фридрих Мерц е обидил с изявлението си Владимир Зеленски или Украйна – не, не ги е обидил. Зеленски се нуждае от младите украинци и трябва да направи всичко възможно, за да остават те в страната – за нейното възстановяване след края на войната, но също така и като войници, за да може Киев да продължи да се противопоставя на руската агресия. Звучи жестоко, но такава е суровата реалност.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

* Дирк Емерих e кореспондент на германските ТВ-канали n-tv и RTL. Той е живял и работил дълги години в Москва и Вашингтон и е бил кореспондент на n-tv в Сирия, Либия, Афганистан и други страни в конфликт.