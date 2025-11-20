Свят

Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Други двама са изпратени за лечение

20 ноември 2025, 13:47
Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Р уски моряк е починал, а други двама са изпратени за лечение след предполагаемо отравяне при изтичане на токсични вещества в танкер край Истанбул, съобщиха местните власти.

Танкер потъна край Япония след експлозии на борда

Официалните лица са били уведомени за спешния случай на борда на танкера Swanlake, плаващ под панамски флаг в 17:30 часа местно време, когато корабът се е намирал на няколко мили от азиатското крайбрежие на Истанбул, съобщиха от офиса на областния управител.

Инцидент с товарен кораб край бреговете на Гърция, българският екипаж е спасен

„Смята се, че инцидентът е бил причинен от теч в хладилния резервоар на кораба. Един член на екипажа е загинал, а други двама са отровени и са под наблюдение“, пише още в изявлението.

„Продължават усилията за евакуация на 10-те члена на екипажа и двамата ранени на борда на кораба“, поясниха още властите в града.

Източник: БГНЕС    
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден

Любопитно Преди 39 минути

С амбициозна програма за внедряване на AI, банката поставя нов стандарт за ефективност и клиентско преживяване

Любопитно Преди 1 час

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям

Свят Преди 1 час

Пентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра

Технологии Преди 1 час

Шефът на компанията е убеден, че сме в началото на революция

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

Свят Преди 1 час

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Любопитно Преди 2 часа

Леонора Лисглимт-Рьодланд от Норвегия се открои с блестящ розово-сребрист костюм във формата на сьомга – с перки, люспи и скулптурирана глава на рибата

България Преди 2 часа

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

Пари Преди 2 часа

Разговор с Кристина Констандаке - главен директор "Приходи" в Rakuten Viber

<p>Адвокатът на&nbsp;Коцев: Това е &bdquo;шмекерски номер&ldquo;, целящ делото да остане в София</p>

България Преди 2 часа

Според Върховния касационен съд СГС няма правомощия да гледа казуса, тъй като прокуратурата не е посочила конкретен депутат с имунитет сред обвиняемите

Любопитно Преди 2 часа

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Свят Преди 2 часа

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

България Преди 2 часа

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

1

1

