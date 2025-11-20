Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Р уски моряк е починал, а други двама са изпратени за лечение след предполагаемо отравяне при изтичане на токсични вещества в танкер край Истанбул, съобщиха местните власти.

Танкер потъна край Япония след експлозии на борда

Официалните лица са били уведомени за спешния случай на борда на танкера Swanlake, плаващ под панамски флаг в 17:30 часа местно време, когато корабът се е намирал на няколко мили от азиатското крайбрежие на Истанбул, съобщиха от офиса на областния управител.

Инцидент с товарен кораб край бреговете на Гърция, българският екипаж е спасен

„Смята се, че инцидентът е бил причинен от теч в хладилния резервоар на кораба. Един член на екипажа е загинал, а други двама са отровени и са под наблюдение“, пише още в изявлението.

„Продължават усилията за евакуация на 10-те члена на екипажа и двамата ранени на борда на кораба“, поясниха още властите в града.