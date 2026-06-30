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„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо се омъжи в Париж

Прочутият френски модел Тилан Блондо, която в детството си бе коронясана за „най-красивото момиче на света“, сключи брак в Париж с актьора Бен Атал. Двамата пристигнаха на шикозната церемония с ретро Porsche и събраха погледите на елита

Стела Христова Стела Христова

30 юни 2026, 11:18
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Т я беше най-известното дете в света на модата, а днес официално приема една съвсем нова титла: Съпруга.

25-годишният френски модел Тилан Блондо, която на два пъти в кариерата си бе обявявана за „най-красивото момиче на света“, сключи брак с 29-годишния си партньор – актьора и диджей Бен Атал. Изисканата церемония се състоя в понеделник сутринта в кметството на елитния 16-и район в Париж.

„Любов“, написа кратко Блондо в профила си в Instagram, споделяйки романтични кадри, на които двамата с Бен си разменят нежни погледи и брачни клетви. Сватбата идва точно три месеца след като двойката обяви годежа си по време на романтично бягство на Атинската ривиера в Гърция, където Атал ѝ предложи брак с масивен диамантен пръстен.

  • Изискана висша мода с френски шик

С Айфеловата кула като естествен декор за своя голям ден, Тилан Блондо заложи на безупречна и естествена визия с грим от Dior. За сватбения си тоалет тя се довери на дизайнерската къща Eva Bouskila Bridal, която изработи за нея персонализирана рокля висша мода. Дългата до пода изчистена бяла рокля бе допълнена от шикозна и модерна качулка-пелерина.

Булката завърши луксозната си визия с елегантен нисък кок, украсен с нежни бели цветя, а в ръцете си държеше класически букет от кремави кали. Младоженецът от своя страна заложи на класически тъмносин костюм. Младоженците пристигнаха на мястото на събитието със стил, возейки се в платинено ретро Porsche 356 Speedster, посрещнати от море от усмихнати близки, приятели и папараци.

  • Блясъкът на прожекторите и тъмната страна на славата

Сияйната булка е свикнала с камерите от най-ранна възраст. Дъщеря на френския футболист Патрик Блондо, Тилан се изстреля на върха на славата едва 6-годишна, когато списание Vogue Enfants я нарече „най-красивото момиче на света“ през 2006 г. Преди това, на едва 4 години, тя вече бе дефилирала на подиума за великия Жан-Пол Готие.

На 10-годишна възраст Блондо стана най-младият модел, позирал някога за Vogue Paris. Снимките тогава обаче предизвикаха грандиозен международен скандал и остри критики. Обществото бе възмутено от факта, че фотосесията, озаглавена „Какъв грим на каква възраст?“, прекомерно сексуализира едно малко момиче, обличайки го в рокли с дълбоки деколтета, тежък грим и високи токчета.

Въпреки бурята, кариерата ѝ продължи нагоре. На 17 години тя вече дефилираше за Dolce & Gabbana в Милано, стана посланик на L'Oreal и лице на френската парфюмерийна марка Lolita Lempicka. През 2018 г. тя оглави за втори път престижната класация на TC Candler за най-красивите жени.

Тилан Блондо - най-красивото момиче в света
12 снимки
Тилан Блондо
Тилан Блондо
Тилан Блондо
Тилан Блондо
  • „Аз съм просто човек“

Въпреки световното признание, Тилан винаги е проявявала завидна скромност и отказваше титлите да замъглят съзнанието ѝ.

„Дори днес хората ме спират и казват: „Ти си най-красивото момиче в света“. А аз винаги им отговарям: „Не, не съм. Аз съм просто обикновен човек, просто тийнейджър“, сподели тя пред вестник The Telegraph преди години.

Днес Блондо изглежда напълно концентрирана върху личното си щастие и споделената любов. Връзката ѝ с Бен Атал започна през 2020 г., малко след раздялата ѝ с френския диджей Милан Мерит. Двамата извървяха дълъг път заедно, за да стигнат до заветното „Да“ под парижкото небе.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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