„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо омая Париж

Тилан дефилира по първия си подиум едва на 4 години, след като агент на модния дизайнер Жан Пол Готие я забелязва в тълпата

7 октомври 2025, 10:57
„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо омая Париж
Източник: Getty Images

Т я е зашеметяваща.

„Най-красивото момиче на света“ – титла, която получава едва на шестгодишна възраст – Тилан Блондо отново привлече всички погледи, когато се появи на ревюто на Miu Miu в понеделник по време на Седмицата на модата в Париж.

Френският модел позира пред камерите пред Двореца на Йена, изглеждайки небрежно елегантна в кафяв вълнен костюм, комбиниран с кремав пуловер с V-образно деколте и високи токчета с остри върхове в същата гама.

24-годишната звезда носеше прозрачни очила, а дългите ѝ кестеняви коси бяха оформени във вълни. Гримът ѝ бе минималистичен — подчертаваше естествената ѝ красота, която отново стана обект на обсъждане. Наскоро Тилан бе принудена да отговори на скептиците, които твърдят, че външността ѝ е „резултат от корекции“ — обвинения, които тя категорично отрича.

Очевидно ѝ е омръзнало от подобни спекулации. В изтекли вече Instagram истории моделът призна, че е „уморена“ от хората, които я питат или настояват, че е „легнала под ножа“, за да подобри и без това зашеметяващото си лице.

Embed from Getty Images

„Знам, че в това поколение хората са склонни да правят нещата много рано, но аз никога не съм докосвала нищо“, написа тя.

„Можете да видите снимките ми, когато бях по-малка — нищо не се е променило. Хората обичат да сравняват и да си измислят неща, но само защото нося грим или използвам молив за устни, не означава, че съм си правила нещо по устните или лицето. В един момент трябва да спрем с това.“

Embed from Getty Images

И все пак, когато още като дете бъдеш обявена за „най-красивото момиче на света“ и станеш най-младият модел, позирал за Vogue Paris — само на 10 години — е неизбежно да привличаш и хейтъри.

Докато повечето деца на нейната възраст си играят с кукли и гледат „Улица Сезам“, Тилан вече дефилира по първия си подиум едва на 4 години, след като агент на модния дизайнер Жан Пол Готие я забелязва в тълпата.

Embed from Getty Images

Три години по-късно тя получава титлата „Най-красивото момиче на света“ – и кариерата ѝ тръгва стремглаво нагоре. Не е изненада, че нейните поразителни сини очи и пухкави устни продължават да бъдат гореща тема вече повече от десетилетие.

Днес Тилан не само има успешна кариера като модел, но и е основател и креативен директор на собствената си марка за красота и грижа за косата – Enalyht.

Източник: nypost.com    
Тилан Блондо най-красивото момиче на света Седмица на модата в Париж Miu Miu естествена красота френски модел
