Майли Сайръс възроди Хана Монтана: Зашемети с визия на 20-годишнината на сериала

М айли Сайръс се завърна към корените си като Хана Монтана по време на специално събитие по случай 20-годишнината на хитовия сериал.

На премиерата на юбилейния епизод на Disney+ в Лос Анджелис в понеделник (23 март), 33-годишната поп звезда се появи с визия, която е директна препратка към нейната емблематична героиня. За да отбележи знаменателния повод, Сайръс съчета тениска с лика на Хана Монтана с блестяща официална рокля.

Изпълнителката заложи на екстравагантен модел на Rabanne, наподобяващ фина ризница с дълбоко деколте, под която се виждаше бяла тениска със сребърни звезди – явен жест към тийн идола на Disney Channel. Майли бе заложила и на характерната прическа на Хана Монтана със спусната коса и бретон настрани. Носителката на „Грами“ за хита „Flowers“ допълни стайлинга си с множество кристални гривни в сребристо и златисто, масивни пръстени и съответстващи обувки на висок ток.

В интервю за PEOPLE по време на вечерта, Сайръс се пошегува с перуката, която носеше в първия сезон на шоуто.

„Имаше много коментари за перуката... Мисля, че беше доста добра, като се има предвид с какво разполагахме тогава“, сподели тя.

Запитана какво би казала на по-младото си „аз“ от началото на снимките, тя отбеляза, че би посъветвала малката Майли просто „да се наслаждава и да се забавлява, защото работата по сериала е много трудна“.

„Но си заслужаваше“, добави певицата.

Специалното издание за 20-годишнината на „Хана Монтана“, което излиза в ефир този вторник (24 март), предлага ретроспекция на култовия ситком две десетилетия след старта му. В епизода Майли разговаря с Алекс Купър от подкаста „Call Her Daddy“, като ще бъдат показани „невиждани досега архивни кадри“ и други изненади. На премиерата в понеделник звездата бе подкрепена от своите близки, включително годеника си Макс Морандо, майка си Тиш Сайръс, съпруга на Тиш – Доминик Пърсел, и по-голямата си сестра Бранди Сайръс.

Голямата изненада на вечерта бе срещата на Майли с оригиналния актьорски състав на сериала. На червения килим се появиха Коуди Линли, Джейсън Ърлс, Илона Махер, Лейни Уилсън, Мойзес Ариас, Шаника Ноулс и Ана Мария Перес де Тагле.

Майли Сайръс изгря на световната сцена именно с ролята си в „Хана Монтана“ по Disney Channel, където играеше тийнейджърка с двоен живот – обикновено момиче през деня и поп звезда през нощта. Тя бе в образа в продължение на пет години, до финала на сериала през януари 2011 г. В скорошно интервю за Variety Майли призна, че завръщането към проекта е било като „завръщане у дома“.

„Това не е просто телевизионно предаване. Всеки ден виждам колко важна е била Хана за хората“, сподели тя пред изданието.

Майли допълни още, че заснемането на специалния епизод пред публика в студиото ѝ е припомнило огромното културно значение, което шоуто е придобило през годините.