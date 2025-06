Учени за първи път заснеха как атмосферата на Марс буквално изчезва в Космоса

З а пръв път учените са уловили в действие ключов фактор за продължаващата ерозия на атмосферата на Марс, пише Sciencealert.

Необходими са били повече от девет години спътникови данни, но екипът, ръководен от планетарния учен Шанън Къри от Университета на Колорадо в Боулдър, най-накрая е открил безпогрешни признаци на атмосферно разпрашаване.

Според изследователите това е важна част от пъзела как Марс е загубил както атмосферата, така и водата си.

„Тези резултати са съществена стъпка към наблюдателно установяване на ролята на разпрашаването в загубата на атмосферата на Марс“, пише екипът в статията си, „а оттам и в определянето на историята на водата и последиците от нея за обитаемостта с течение на времето.“

Смята се, че атмосферното разпрашаване е един от доминиращите механизми за загуба на атмосфера в ранната Слънчева система, когато Слънцето е било по-ярко и по-активно. То се случва, когато йони се ускоряват от електрическото поле на слънчевия вятър в атмосферата на тяло - като Марс - което не е защитено от глобално магнитно поле.

Ефектът е малко подобен на този, когато метеорит се блъсне в планета: енергията се предава на заобикалящата я неутрална среда, като я разпръсква. Но при разпръскването някои от атмосферните атоми и молекули придобиват достатъчно енергия, за да достигнат скорост на бягство, и излитат, хвърлени в Космоса на ново приключение.

