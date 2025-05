Първите видими зелени полярни сияния, наблюдавани на Марс

А строномите съобщават за ново невероятно наблюдение: Марс има не само странните протонни сияния, които бяха открити от орбита, но и зелени сияния като тези на Земята, породени от заредени частици на слънчевия вятър, които се удрят в много оскъдните кислородни атоми в тънката марсианска атмосфера. Това е не само първото откриване на полярни сияния във видима светлина на Марс, но и първото откриване на какъвто и да е вид полярно сияние от земята на планетарно тяло, различно от Земята, пише iflscience.

Наблюдението стана възможно благодарение на внимателното прогнозиране на възможната аврорална активност на Червената планета и на чудесната техника на марсохода на НАСА „Персевърънс“.

"За първи път на Марс е наблюдавано видимо полярно сияние. То беше наблюдавано с помощта на два инструмента на марсохода Mars 2020 Perseverance - спектрометъра SuperCam и камерата Mastcam-Z", казва водещият автор д-р Елиз Райт Кнутсен от Университета в Осло.

In March 2024, solar storms led to stunning auroras across the solar system, including at Mars, where the @NASAPersevere rover made history by detecting them for the first time from the surface of another planet. https://t.co/vP3fl7LIQe pic.twitter.com/XTV2pVue0v