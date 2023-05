Най-алчният милиардер на всички времена и трагичният живот на семейството му

С огромно богатство, изградено върху петролен бизнес, може да изглежда, че семейство Гети е имало всичко. Но в тяхната история са вплетени скъперничество, афери, множество разводи, отвличания и трагични смъртни случаи.

The tragic, real-life story of George Getty’s final moments, depicted on Sunday’s premiere of #Trust https://t.co/qc5oHmzJsy pic.twitter.com/TVLf47tqgm — VANITY FAIR (@VanityFair) March 26, 2018

Не толкова скромно начало

Жан Пол Гети, по-известен като Ж. Пол, е роден на 15 декември 1892 г. в Минеаполис. Единствено дете на заможния адвокат Джордж Гети и съпругата му Сара, Дж. Пол имал привилегировано възпитание благодарение на баща си, който имал добри доходи, практикувайки застрахователно и корпоративно право в процъфтяващия град в Средния запад.

Семейното богатство

През 1903 г. Джордж Гети имал предвидливостта да навлезе в процъфтяващата петролна индустрия и се насочил към Оклахома, където основава Minnehoma Oil Company. В рамките на две години Гети спечелил достатъчно пари, за да премести семейството си в прекрасно имение в Лос Анджелис.

Академични постижения

Талантлив ученик в гимназията, Ж. Пол продължил да учи в най-добрите колежи в Калифорния и дори имал престой в престижния Оксфордски университет в Обединеното кралство. След дипломирането си през 1914 г. бъдещият милиардер имал солидни познания по икономика и петролна геология и владеел няколко чужди езика.

Началото

15Dec/1892: Jean Paul Getty is born in Minneapolis, MN. The future billionaire will be so frugal that he’ll continue negotiating ransom for his kidnapped grandson & namesake Jean Paul Getty III in 1973 even after receiving one of his ears. It will ruin the young Getty’s life pic.twitter.com/WeIOl44PqU — Hermine (@PetloverHermine) December 16, 2018



През септември 1914 г. Джордж Гети, който тогава вече бил мултимилионер, дал назаем на сина си малко пари, за да купи петролни договори на най-ниски цени в района на „червеното корито“ в Оклахома. Устремен, Ж. Пол имал амбицията да направи собствено състояние и продължил да продава лизинговите договори с огромна надценка.

Първи милион

До юни 1916 г. Ж. Пол успял да направи първия си $1 милион или впечатляващите 22,6 милиона долара в днешни пари. Затрупан с пари, 23-годишният петролен магнат се върнал в Лос Анджелис, където живеел живота на плейбой в продължение на няколко години, за голям ужас на баща му.

Обратно в бизнеса

Ж. Пол се завърнал в Оклахома през 1919 г. и продължил оттам, откъдето спрял, като придобил най-продуктивните петролни кладенци и продавайки на безценица. През 20-те години на миналия век магнатът сякаш докоснат от Мидас усъвършенствал таланта си да прави пари, добавяйки още 3 милиона долара към състоянието си.

Първи брак и дете

През 1923 г. Ж. Пол, който имал влечение към много по-млади от него жени, се оженил за 18-годишната Жанет Дюмон, която родила първия му син Джордж година по-късно. Бракът не издържал и през 1926 г. Ж. Пол се оженил за Алън Ашби. Те се развели през 1928 г. и същата година магнатът се оженил за третата си съпруга Адолфин Хелмле. Синът им Жан се родил през 1929 г.

Изключителен работохолик



Ж. Пол прекарвал малко време със семейството си, което отчасти може да обясни разводите. Една от бившите съпруги на работохолика каза, че първата му любов винаги е била бизнесът – петролният магнат работел по 18 часа на ден, както и през уикендите и по време на почивка.

Разочарованието

Джордж Гети се гордеел с постиженията в бизнеса и работната етика на сина си, но бил шокиран и ужасен от начин му на живот на плейбой и залитанията в неуспешни бракове – разводите не били одобрявани през 20-те години на XX-ти век. Всъщност Джордж Гети бил убеден, че синът му в крайна сметка ще съсипе семейната компания, заради начина си на живот. И така, когато бащата на Гети починал през 1930 г., той оставил на Ж. Пол само 500 000 долара от своето имущество равняващо се на 10 милиона долара, като пари останали за майката на Ж. Пол Сара.

По време на Голямата депресия

Не че и без това се е нуждаел от огромното наследство. Младият магнат имал уменията да прави пари дори през най-мрачните дни на Голямата депресия. Противно на експертните съвети, Ж. Пол изкупил петролни запаси почти на безценица, което в крайна сметка се оказал много печеливш ход. Той купил Pacific Western Oil Corporation и Mission Corporation, компанията майка на Skelly Oil и Tidewater Oil, която формирала Getty Oil.

Четвъртата съпруга

Ann Rork Sharon M. pic.twitter.com/9SfZApf66T — Nathan Wu (@NathanWu84) February 14, 2022



Ж. Пол и Адолфин се развели през 1932 г. и през същата година петролният барон се оженил за актрисата от нямото кино Ан Рорк. Те имали две деца: Джон Пол младши (бащата на жертвата на отвличане Джон Пол Гети III) и Гордън Питър. Но и на този брак не му е писано и двойката се разделила през 1936 г.

Петата съпруга

Ж. Пол се оженил за петата си съпруга, певицата от нощния клуб Луиз Дъдли „Теди“ Линч през 1939 г. Двойката имала син, Тимъти, който починал през 1956 г. от мозъчен тумор само на 12 години. Луиз Гети по-късно разказала как Ж. Пол й се карал за харченето на твърде много пари за лечението на момчето. Смъртта на Тимъти била първата от няколкото трагедии, сполетяли семейство Гети.

По време на война

По време на Втората световна война Ж. Пол подпомагал военните усилия на съюзниците, като наблюдавал производството на части за самолети чрез своята компания Spartan Aircraft, дъщерно дружество на Skelly Oil, и дори се записал за военноморска служба.

Преместване в Европа

След Втората световна война Ж. Пол се преместил в Европа, където и се установил. Магнатът имал страх от летене и пътуване като цяло и избрал Европа, тъй като е по средата между петролните полета на САЩ и тези в Близкия изток. В края на 40-те и 50-те години на миналия век Ж. Пол живеел в хотелските стаи, главно на Джордж V в Париж и Ritz в Лондон.

Хитра инвестиция



През 1949 г. Ж. Пол направил най-хитрия ход в кариерата си, като купил 60-годишен наем на безплодна земя между Саудитска Арабия и Кувейт. Ж. Пол платил на крал Сауд изгодна цена от 9,5 милиона долара, около 100 милиона долара в днешни пари, за земята, и се съгласил да плаща допълнителни 1 милион долара годишно за срока на лизинга.

Черно злато

Сделката се изплати през 1953 г., когато открили огромни запаси от петрол и започнали да изпомпват 16 милиона барела черни суровини годишно. През същата година Ж. Пол най-накрая поел контрола върху Mission Corporation и нейните компании, които включвали Skelly Oil и Tidewater Oil. До този момент магнатът успял убеди майка си да му позволи да управлява семейната петролна фирма.

Окончателен развод

Магнатът живеел в Англия и отделно от петата си съпруга Теди от смъртта на сина им през 1958 г. и дори не присъствал на погребението. Без да може да понася повече съпруга си, Теди подавала молба за развод през 1958 г. Дж. Пол никога повече не се оженил отново, но и не му липсвали жени, които да му правят компания, включително холивудски звезди като Заса Зага Габор.

Със статут на знаменитост

През 1957 г. от списание Fortune направили профил на най-богатите американци и Ж. Пол оглавил списъка с приблизителна нетна стойност от 1 милиард долара, което се равнява на 8,7 милиарда долара в днешни пари. По това време петролният барон си спечелил статут на истинска знаменитост, но той бил с парадоксален характер и отношението му към славата било същото. От една страна, той се наслаждавал на хвалебствията и публичността . От друга страна, той презирал статута си на знаменитост и се оплаквал от недостатъците му...

Нещастният милиардер

15Dec/1892: Jean Paul Getty is born in Minneapolis, Minnesota. He’ll become the richest man in America and yet he’ll do nothing while his grandson is tortured rather than expend money or effort to rescue him from kidnappers. pic.twitter.com/fwbwrv1Ayx — Hermine (@PetloverHermine) December 15, 2022



Магнатът непрестанно се оплаквал от трудностите на това да бъдеш милиардер като това, че никога не знаеше дали приятелите ти са истински или просто търсят парите ти. Бивш служител веднъж споделил, че Ж. Пол винаги изглеждал така, сякаш присъствал на собственото си погребение, толкова нещастен бил магнатът.

Къща в Обединеното кралство

През 1959 г. Ж. Пол купил Sutton Place, къща принадлежала на Тюдорите през 16-ти век в Южна Англия, на изгодната цена от 840 000 долара. Това се равнява на 7,5 милиона долара в днешни пари. Стиснатият петролен магнат се прочул с това, че инсталирал телефон с монети в имението, за да попречи на гостите си да му трупат сметки. В момента къщата е собственост на милиардера Алишер Усманов. Освен си къщата в Англия, Ж. Пол притежавал редица впечатляващи имоти, включително вила в Малибу, Калифорния, дворец от 15-ти век близо до Рим и имение в Кувейт.

Като Скрудж

Ж. Пол обичал да се хвали със своето скъперничество. Той често носел измачкани костюми и износени пуловери, за да изглежда беден, и сам перял чорапите и бельото си. Тъй като давал пари на петата си съпруга за уроци по актьорско майсторство, настоявал тя да му върне всеки цент, ако получи платена роля, и дори се твърди, че е принудил група приятели да чакат, за да влязат на шоуто на Crufts, за да вземат по-евтини билети, въпреки че имал 3 милиарда долара и притежавал около 200 фирми до края на 60-те години.

Смутни времена

Животът на голямото семейство обаче бил пълен с проблеми. Ж. Пол трябвало да се справи с алкохолната и наркотична зависимост на сина си Джон Пол-младши, фаталната свръхдоза на втората съпруга на Джон Пол-младши Талита през 1971 г. и смъртта на най-големия му син Джордж, който вероятно посегнал на живота си през 1973 г.

Отвлекли внука му

1973: Jean Paul Getty III is released after ransom is paid to kidnappers

Jean Paul Getty III, the grandson of American billionaire J. Paul Getty, was found alive near Naples, five months after his kidnapping by an Italian gang. pic.twitter.com/R9WMTxsIxZ — Delbert Earl Myers (@delbert_earl) December 15, 2020



През юни 1973 г. внукът на петролния барон, Джон Пол Гети III, бил отвлечен в Рим от гангстери, които поискали откуп от 17 милиона долара, 94 милиона долара в днешни пари, за да го освободят.

Отказал да плати

Позорното скъперничество на Ж. Пол се задействало и той отказал да плати като казал „имам 14 други внуци и ако платя едно пени сега, ще имам 14 отвлечени внуци“. Плащането на откупа се равнявал на само печалбата на един ден добив от петролните полета на Ж. Пол. Похитителите започнали да губят търпение и отрязали ухото на момчето, като го изпратили заедно с кичур от косата му на италиански вестник през ноември 1973 г. Ж. Пол най-накрая се съгласил да плати част от откупа - 2,9 милиона долара, 16 милиона долара в днешни пари и дал назаем на сина си Джон Пол Гети-младши парите, но трябвало да бъдат върнати с лихва.

След освобождаването

Джон Пол Гети III бил освободен през декември 1973 г., но той вече никога не е бил същият. Страдал от тежка психологическа травма до края на живота си. Свръхдоза наркотици през 1981 г. го оставила дълбоко инвалидизиран и той починал през 2011 г. на 54-годишна възраст след години влошено здраве.

Художествена колекция

seventeen at the getty center (the j. paul getty museum, l.a) august 2018.

a thread of the paintings and their artists. 🖼️ pic.twitter.com/ApwNrcH3wq — 암홈 (@shineezip) August 16, 2018



Ж. Пол може и да е бил най-злият милиардер на всички времена, но когато ставало въпрос за произведения на изкуството, индустриалецът бил всичко друго, но не и скъперник. В началото на 30-те години на миналия век Ж. Пол събрал завидна колекция, включваща произведения на Рембранд, Тинторето, Моне и други, повечето от които сега се съхраняват в музея Гети в Калифорния.

Художествено наследство

Ж. Пол починал в имението си в Съри през 1976 г. на 83-годишна възраст, оставяйки състояние от 4 милиарда долара, което е 17,3 милиарда долара в днешни пари. По-голямата част тях били завещани на J. Paul Getty Trust, който сега е най-богатата институция за изкуство в света.

Трагедията продължава да преследва семейството

На 20 ноември 2020 г. внукът на Дж. Пол Гети Джон, Гилбърт Гети, бил намерен мъртъв в хотелска стая в Тексас. Той бил на 52 г. Съобщава се, че е починал от сърдечни и белодробни усложнения след предозиране с фентанил. Това се случило само два месеца след смъртта на майка му Ан, която починала от инфаркт на 79 години. Музикантът Джон Гилбърт Гети втори син на бизнесмена и композитора Гордън Гети, чийто син – Андрю, починал на възраст 47 от язва на чревата, въпреки че също е установено, че е имал токсични нива на метамфетамин в тялото по време на смъртта си. Сега останалите живи деца на Гордън Гети са Питър и Били и трите им полусестри, които той има от любовна афера. За съжаление трагедията изглежда продължава да преследва това известно семейство.