Луната се отдалечава бавно от Земята и това удължава деня

У чени откриха, че Луната се отдалечава от Земята, съобщи електронното издание „Инди 100“. Според изследователите това променя представите ни за връзката между нашата планета и единствения ѝ естествен спътник.

Луната оказва съвсем реално въздействие върху продължителността на дните на нашата планета, макар и това да се случва с невероятно бавни темпове. Отдалечавайки се от Земята в продължение на милиони години, Луната същевременно удължава средната продължителност на деня.

