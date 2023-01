Какво е Фестивалът на седемте билки и как се отбелязва?

Ф естивалът на седемте билки или Нанакуса-но-секу е дългогодишна японска традиция, която включва консумирането на оризова каша със седем билки на 7 януари всяка година.

Седмият ден на първия ден от годината е важен японски празник от древни времена.

Традицията произхожда от Китай и е пренесена в Япония по време на периода Хеян (794-1185). По време на периода Едо (1603-1867) 7 януари се превръща в официален празник и в един от петте сезонни фестивала в страната.

Nanakusa no Sekku ("Festival of the 7 Herbs") is a custom of eating nanakusa-gayu, or seven-herb rice porridge, on 7 January. It is believed to bring health and longevity, using herbs that symbolize renewal. 1/4



A 🧵 for on traditions.