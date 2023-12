На 6 януари Индийската космическа станция "Адитя-L1" ще достигне крайната си дестинация

И ндийската космическа станция "Адитя-L1" (Aditya-L1) ще достигне на 6 януари крайната си дестинация - точката на Лагранж L1, откъдето ще извършва наблюдения на Слънцето, съобщи Индийската организация за космически изследвания (ISRO).

Първата индийска автоматична станция за изследване на Слънцето "Адитя-L1" беше изведена в околоземна орбита на 2 септември.

Близо три седмици по-късно космическият апарат беше позициониран в траектория към точката на Лагранж L1, която се намира на 1,5 милиона километра от Земята.

"Адитя-L1" вече започна да събира научни данни.

Aditya-L1 readies for crucial manoeuvre, set to reach solar perch on January 6 https://t.co/eKB3RLWMl8