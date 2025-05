Мъж си инжектира змийска отрова 856 пъти, за да създаде „универсална противоотрова"

Б лагодарение на усилията на един „хиперимунен“ човек, който се инжектира със змийска отрова цели 856 пъти в продължение на почти две десетилетия, американските учени успяха да разработят „коктейл от противоотрова“, който предпазва от 19 от най-смъртоносните змии в света, съобщава Newsweek.

Тази смес, която се състои от антитела и инхибиторно лекарство с малка молекула, известно като варепсладиб, осигурява пълна защита срещу 13 змии и частична защита срещу още шест при опити, проведени върху мишки, отбелязват изследователите от САЩ в проучване, публикувано в списание Cell.

Донорът на антитела - Тим Фрийд - избира да си инжектира отрова от 16 вида змии, за да генерира в тялото си антитела, които да неутрализират различни отрови.

Сред включените змии са черна мамба, кралска кобра и тигрови змии, като изследването проправя пътя към разработването на „универсална противоотрова“.

Змийското отравяне, което през 2017 г. беше добавено в списъка на Световната здравна организация с пренебрегвани тропически болести, причинява над 100 000 смъртни случая и около 300 000 трайни увреждания при хората всяка година.

Изработването на противоотрова обикновено включва събиране на антитела, произведени от коне или овце, които са били имунизирани с отрова от един или няколко сродни вида змии.

