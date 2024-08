Змия спря тока на 11 000 души във Вирджиния

З мия остави без ток хиляди души във Вирджиния.

Представители на Dominion Energy съобщиха, че змия е причинила прекъсване на електрозахранването на около 11 700 клиенти в събота, 10 август, в районите около Килн Крийк, централната част на Нюпорт Нюз и университета Кристофър Нюпорт.

Влечугото е причинило прекъсването, когато се е промъкнала в зона с високо напрежение и е влязла в контакт с трансформатор. Поради тази причина е имало малко над 6000 прекъсвания на електрозахранването, според 10 WAVY.

