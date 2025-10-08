„Моля ви, спрете“: Дъщерята на Робин Уилямс срещу AI клипове с баща ѝ

З елда Уилямс, дъщерята на Робин Уилямс, помоли хората да спрат да ѝ изпращат генерирани от изкуствен интелект видеоклипове на баща ѝ, известния американски актьор и комик, който почина през 2014 г, пише BBC.

„Моля ви, просто спрете да ми изпращате видеоклипове с изкуствен интелект на татко“, написа Зелда Уилямс в историите си в Instagram.

„Спрeте да вярвате, че искам да го видя или че ще разбера, не искам и няма да разбера. Ако просто се опитвате да ме тролите, виждала съм много по-лоши неща, ще се огранича и ще продължа напред. Но моля ви, ако имате поне малко благоприличие, просто спрете да правиш това с него и с мен. Глупаво е, загуба на време и енергия е и повярвайте ми, това НЕ е, което той би искал“.

Това не е първият път, когато Зелда Уилямс, филмова режисьорка, критикува версии с изкуствен интелект на баща си, който се самоуби през 2014 г. в дома си в Калифорния на 63-годишна възраст.

Уилямс, който беше известен с филми като „Добро утро, Виетнам“, „Обществото на мъртвите поети“ и „Мисис Даутфайър“, се смяташе, че се е борил с депресия по време на смъртта си.

През 2023 г., в публикация в Instagram в подкрепа на кампания срещу изкуствения интелект от американския медиен синдикат SAG-Aftra, тя определи опитите за пресъздаване на гласа му като „лично обезпокоителни“, като същевременно посочи по-широките последици.

Публикацията ѝ във вторник отразява тенденция в социалните медии, където изображения на починали хора са анимирани, с надписи като „върнете любимите си хора към живот“.

Уилямс продължи: „Вие не създавате изкуство, вие правите отвратителни, преработени неща от живота на човешките същества, от историята на изкуството и музиката, а след това ги бутвате в нечие гърло с надеждата, че ще ви покажат малко палче нагоре и ще ви харесат. Гадно.“

Тя заключи: „И в името на ВСИЧКО, спрете да го наричате „бъдеще“, изкуственият интелект просто лошо рециклира и повръща миналото, за да бъде консумирано отново. Вие поглъщате съдържанието на Човешката стоножка и то от самия край на опашката, докато хората отпред се смеят и смеят, консумират и консумират.“

„Човешката стоножка“ е препратка към филма на ужасите за тялото от 2009 г.

„Тя разпалва разговор“

Последните ѝ коментари идват на фона на безпокойството след представянето на „актьора с изкуствен интелект“ Тили Норвуд.

Норвуд е създаден от холандската актриса и комик Елин ван дер Велден, която според съобщенията е казала, че иска Норвуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“.

В изявление SAG-Aftra заяви, че Норвуд „не е актьор, а герой, генериран от компютърна програма, обучена върху работата на безброй професионални изпълнители“.

„То няма житейски опит, от който да черпи, няма емоция и от това, което видяхме, публиката не се интересува от гледане на компютърно генерирано съдържание, несвързано с човешкия опит“, добави синдикатът.

Актрисата Емили Блънт също наскоро каза, че идеята за Норвуд е ужасяваща.

„Това е наистина, наистина страшно. Хайде, агенции, не правете това. Моля ви, спрете. Моля ви, спрете да ни отнемате човешката връзка“, каза тя в подкаст с Variety.

По-късно ван дер Велден заяви в изявление : „За тези, които изразиха гняв заради създаването на моя герой с изкуствен интелект, Тили Норвуд, тя не е заместител на човешко същество, а творческо произведение – произведение на изкуството. Подобно на много форми на изкуство преди нея, тя предизвиква разговори и това само по себе си показва силата на творчеството“.