Дъщерята на Робин Уилямс прави своя режисьорски дебют

Д ъщерята на Робин Уилямс - Зелда - се подготвя да направи своя режисьорски дебют.

Тя е единствената дъщеря на така известния актьор и е избрана да режисира "Лейди Франкенщайн" - филм на Focus Features с участието на Катрин Нютън и Коул Спроус.

Във филма, чието действие се развива през 1989 г., непопулярна ученичка в гимназията случайно съживява красив викториански труп по време на гръмотевична буря и започва "да го превръща" в мъжа на нейните мечти, използвайки счупения солариум в гаража си.

Носителката на Оскар Диабло Коди е сценарист на филма и ще бъде продуцент на проекта заедно с Мейсън Новик. Джеф Ламперт ще бъде изпълнителен продуцент, докато вицепрезидентът по производство и разработка на Focus Features, Мишел Момплезир, ще бъде креативен изпълнителен директор на филма.

Зелда Уилямс потвърди новината за "Лейди Франкенщайн" в своя Twitter акаунт: „Знам, че Холивуд има лоша репутация за правене на продължения на филми, римейкове и така нататък... Но също така най-накрая ми е позволено да работя по най-безумния, прекрасен сценарий за зомбита, който някога съм чела, и ще бъда вечно благодарна за това!“

Зелда каза още, че филмът ще отбележи дебюта ѝ като пълнометражен режисьор.

