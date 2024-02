Глен Клоуз: Робин Уилямс все още щеше да е жив, ако Кристофър Рийв не беше умрял

Г лен Клоуз твърди, че Робин Уилямс "все още щеше да е жив", ако приятелят му Кристофър Рийв не беше починал през 2004 г.

Уилямс, който посегна на живота си през 2014 г., беше близък приятел с актьора от "Супермен", който почина девет години след инцидент при езда, който го остави парализиран през 1995 г.

В нов документален филм, озаглавен "Super/Man: The Christopher Reeve Story", се изследват много области от живота на Рийв, включително приятелството му с актьора.

Glenn Close says Robin Williams would still be alive if Christopher Reeve hadn’t died Read more 🔗 https://t.co/n023WH9t8i

Говорейки във филма, звездата от "Фатално привличане" Клоуз казва: "Винаги съм чувствал, че ако Крис все още беше наоколо, Робин все още щеше да е жив."

Уилямс и Рийв бяха близки от десетилетия, след като били заедно в The Juilliard School в Ню Йорк през 1973 г.

По време на смъртта си Уилямс страда от деменция, нелечимо мозъчно заболяване, което е погрешно диагностицирано като болест на Паркинсон.

Много от приятелите и колегите на звездата от "Добрия Уил Хънтинг" си спомнят, че влошеното здраве на Уилямс е довело до силна депресия, която го е накарала да „ридае“ и да вярва, че вече не знае „как да бъде забавен“.

Robin Williams Would 'Be Alive' If Christopher Reeve 'Was Still Around,' Says Glenn Close in New Doc https://t.co/EOxpcU8tB3