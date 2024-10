С чанта за $32 000: Нападнаха онлайн съпругата на покойния Яхия Синуар

С ъпругата на лидера на "Хамас" Яхия Синуар - Самар Абу Замер, бе нападната онлайн, след като е била заснета да носи дамска чанта от линията "Бъркин" на стойност 32 000 долара, докато тя и семейството ѝ са се укривали, предаде израелската агенция ТПС.

"Дали съпругата на Синуар е влязла в тунела с него на 6 октомври, докато носи чанта на "Бъркин" (Birkin), която се оценява на 32 000 долара?! Оставям коментара на вас", написа в "Екс" полковник Авихай Адраи, говорител на израелските сили.

"Докато хората в Газа нямат пари за палатка и за стоки от първа необходимост, виждаме примери като специалната любов към парите на Яхия Синуар и съпругата му", добави той.

Кадрите са от 6 октомври 2023 г., ден преди нападението на "Хамас" срещу Израел, и на тях се вижда как Синуар, двете му деца и Абу Замер минават през тунел. Във видеото тя носи чанта от френската модна линия "Бъркин".

Луксозните чанти от линията "Бъркин", произвеждани от френската компания "Ерме", струват десетки хиляди долари.

"Да. Това изглежда е черна чанта модел 25 от линията "Бъркин" на "Ермес", която е с пазарна стойност 32 500 долара, но за да получи човек право да купи такава, трябва да закупи стока от "Ерме" за още 32 500 долара (същата стойност)", написа в "Екс" авторката Емили Заноти.

"Да кажем, че са откраднали 65 000 долара от жителите на Газа, само за да купят чанта на съпругата на Синуар", добави тя.

This is dead Hamas leader Yahya Sinwar's wife, Samar Muhammad Abu Zamar together entering the tunnel on the eve of the 7 October atrocities.



She's clutching her £26,000 Hermès Birkin 30 Noir Togo Gold Hardware handbag. pic.twitter.com/V5hl4qDkTP