Салма Хайек впечатли с огненочервен бански на 59-ия си рожден ден

С алма Хайек посрещна последната година от петото си десетилетие в ослепително червен бански.

Актрисата навърши 59 години на 2 септември и отбеляза повода със снимка в Instagram, на която е облечена в яркочервен бански и държи напитка в същия цвят.

Хайек отпразнува рождения си ден на яхта, със слънчеви очила и на фона на живописен залез над океана. „59 обиколки около слънцето и все още танцувам ☀️💃🏻“, написа тя. „Наздраве за всички вас и благодаря ви за любовта 🎂🎉♥️.“

Звездата получи вълна от поздравления от свои известни приятели, сред които сър Антъни Хопкинс и супермоделът Линда Евангелиста.

„Честит рожден ден ♥️ Обичаме те“, коментира Хопкинс.

Евангелиста, която има син от съпруга на Хайек – френския бизнесмен Франсоа-Анри Пино, написа: „♥️🎈♥️🎈♥️🎈♥️“.

Актрисата често радва феновете си с кадри по бански. През май тя се появи на корицата на престижния Sports Illustrated Swimsuit 2025.

„Спомням си, когато бях млада, преди много, много време, винаги очаквах с нетърпение броя на Sports Illustrated за бански костюми и си мислех: ‘Кой ли ще е в него?’. Разбира се, не изглеждах като модел и никога не ми е минавало през ума, че някой ден ще бъда там“, разказа Хайек пред списанието.

Salma Hayek rocks a fiery red bikini to celebrate her 59th birthday https://t.co/Qv0L7dRms7 pic.twitter.com/RX8CDlZkWI — Page Six (@PageSix) September 3, 2025

„Ако някой тогава ми беше казал, че ще съм на корицата на 58, щях да го пратя в лудницата. Но светът се промени – и това е невероятно вълнуващо“, продължи тя.

По думите ѝ, появата ѝ редом до по-млади звезди като гимнастичката и инфлуенсър Ливи Дън, олимпийската шампионка Джордан Чайлс и моделът Лорън Чан е символ на промяна. „Мога да се пенсионирам, но не искам да пропусна този момент. Борих се за това, бях част от тази промяна. Смятам за забележително, че списание като Sports Illustrated [Swimsuit] заявява, че е напълно приемливо – дори готино – да си над 50 и пак да се чувстваш не само секси, но и свободна, без да изпитваш несигурност за тялото си, сякаш трябва да се криеш“, сподели тя.

През април, в интервю за People, Хайек подчерта, че нейната цел не е да изглежда по-млада, а добре на възрастта си.

„Просто искам съпругът ми да продължава да казва ‘Уау’, когато ме погледне“, каза актрисата. „Все още искам да се чувствам добре във външния си вид, но не защото искам да изглеждам на 20. Добре съм така. По-щастлива съм, че съм на 50 и 60 и изглеждам добре за тази възраст. Това е различен вид красота.“