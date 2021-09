Линда Еванджелиста: Брутално ме обезобразиха

М одната икона от 90-те години на миналия век Линда Еванджелиста съобщи, че е била „брутално обезобразена“ заради рядък страничен ефект след козметична процедура, на която се е подложила преди пет години.

С това тя обясни в социалната мрежа Instagram отсъствието си от светлините на прожекторите. 56-годишният супермодел обвини обезобразяваща процедура за своя отшелнически живот. В изявлението си тя споделя, че

е била „трайно деформирана“

след процедура за намаляване на мазнините.

Линда Еванджелиста казва, че се е подложила на CoolSculpting процедура, за да „намали“ мастните си клетки, но вместо това процедурата е „увеличила“ мастните ѝ клетки, опасност за която тя настоява, че не е била предупредена, затова сега ще търси правата си в съда.

Моделът е развила парадоксална мастна хиперплазия – рядък, неотчитан досега неблагоприятен ефект от криолиполизата, който е докладван при 0,0051% от 1,5 милиона процедури CoolSculpting, извършени по целия свят. При това състояние третираната област става по-голяма вместо по-малка в седмиците след процедурата. Тя може да остави „безболезнена, видимо увеличена, твърда, добре очертана маса“ под кожата.

Изявлението на Линда гласи:

„Днес направих голяма крачка към поправяне на една грешка, на която съм жертва и пазех в тайна повече от пет години. За моите последователи, които се чудеха защо не работя, докато кариерата на моите връстници процъфтява, причината е, че бях брутално обезобразена от CoolSculpting процедурата на Zeltiq...

„Процедурата направи обратното на обещаното. Тя увеличи, а не намали мастните ми клетки и ме остави трайно деформирана дори след две болезнени, неуспешни коригиращи операции. Останах си, както го описаха медиите, „неузнаваема“.

