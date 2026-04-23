Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Американски археолог смята, че може да знае къде е скрит изгубеният Кивот, и се надява да организира търсене, за да го открие, съобщава американското издание The New York Post

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим, пише Daily Mail.

МакКини, доцент по библейска археология в Lipscomb University се е опрял на библейски и исторически текстове, за да формулира своята хипотеза, и се надява да използва високотехнологично устройство, известно като муонен детектор, за да сканира дълбоко под земята от Града на Давид до Купола на скалата, за да тества теорията си.

Муонните детектори проследяват субатомни частици, които идват от космически лъчи, удрящи атмосферата. Частиците проникват дълбоко в Земята и позволяват на учените да картографират структури, които иначе остават скрити под земята.

Сканирания на Града на Давид вече са разкрили неизследвани отвори под района, а Кивотът, за който се казва, че е покрит със злато, вероятно би се появил ясно на муонните изображения заради позлатения си състав, според МакКини.

Кивотът липсва от около 587 г. пр.н.е., когато Йерусалим е бил разрушен от вавилонците, а пазителите на Кивота са го скрили, за да предотвратят унищожаването му или попадането му в ръцете на врага.

Легендата гласи, че златният сандък е съдържал плочите с Десетте заповеди, дадени на Мойсей от Бог, и е бил използван от израилтяните както като средство за защита, така и като мощно оръжие, което може да събаря градски стени или да поразява враговете със смъртоносни болести.

МакКини се е съсредоточил върху трите основни истории за съдбата на Кивота, за да насочи търсенето си – първата е, че той е скрит някъде под Града на Давид и Храмовия хълм, където се намира Куполът на Скалата. Предполагаемото скривалище на Храмовия хълм е една от водещите теории в преданията за Кивота и е подкрепена от сравнително ограничените археологически разкопки, извършвани под района поради неговото религиозно значение.

Друга теория следва библейски разкази, според които Кивотът е бил скрит в скалиста долина между две планини близо до Йерусалим. Третата предполага, че е бил скрит в пещера на Планината Нево, където се казва, че Мойсей е починал.

МакКини заяви, че не знае със сигурност къде се намира Кивотът, но че е „развълнуван и изпълнен с надежда за това, което предстои“ благодарение на новите технологии, които позволяват на изследователите да надникнат в Земята, без да нарушават свети места.

Той разглежда своите теории и изследвания в наскоро издадения документален филм Legends of the Lost Ark.