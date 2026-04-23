Любопитно

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

23 април 2026, 14:39
Изображение на изгубения кивот   
Източник: iStock/GettyImages
Американски археолог смята, че може да знае къде е скрит изгубеният Кивот, и се надява да организира търсене, за да го открие, съобщава американското издание The New York Post.
 
Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим, пише Daily Mail.
 
МакКини, доцент по библейска археология в Lipscomb University се е опрял на библейски и исторически текстове, за да формулира своята хипотеза, и се надява да използва високотехнологично устройство, известно като муонен детектор, за да сканира дълбоко под земята от Града на Давид до Купола на скалата, за да тества теорията си.
 
Муонните детектори проследяват субатомни частици, които идват от космически лъчи, удрящи атмосферата. Частиците проникват дълбоко в Земята и позволяват на учените да картографират структури, които иначе остават скрити под земята.
 
Сканирания на Града на Давид вече са разкрили неизследвани отвори под района, а Кивотът, за който се казва, че е покрит със злато, вероятно би се появил ясно на муонните изображения заради позлатения си състав, според МакКини.
 
Кивотът липсва от около 587 г. пр.н.е., когато Йерусалим е бил разрушен от вавилонците, а пазителите на Кивота са го скрили, за да предотвратят унищожаването му или попадането му в ръцете на врага. 
 
Легендата гласи, че златният сандък е съдържал плочите с Десетте заповеди, дадени на Мойсей от Бог, и е бил използван от израилтяните както като средство за защита, така и като мощно оръжие, което може да събаря градски стени или да поразява враговете със смъртоносни болести.
 
МакКини се е съсредоточил върху трите основни истории за съдбата на Кивота, за да насочи търсенето си – първата е, че той е скрит някъде под Града на Давид и Храмовия хълм, където се намира Куполът на Скалата. Предполагаемото скривалище на Храмовия хълм е една от водещите теории в преданията за Кивота и е подкрепена от сравнително ограничените археологически разкопки, извършвани под района поради неговото религиозно значение.
 
Друга теория следва библейски разкази, според които Кивотът е бил скрит в скалиста долина между две планини близо до Йерусалим. Третата предполага, че е бил скрит в пещера на Планината Нево, където се казва, че Мойсей е починал.
 
МакКини заяви, че не знае със сигурност къде се намира Кивотът, но че е „развълнуван и изпълнен с надежда за това, което предстои“ благодарение на новите технологии, които позволяват на изследователите да надникнат в Земята, без да нарушават свети места.
 
Той разглежда своите теории и изследвания в наскоро издадения документален филм Legends of the Lost Ark.
 

Източник: The New York Post    
изгубеният кивот Крис МакКин Градът на Давид Муонен детектор Йерусалим Археология Десетте заповеди Библейски текстове Неинвазивни технологии Куполът на Скалата
Заради интимни факти: Съдът гледа при закрити врата мярката на сина, разчленил баща си в Пловдив

Заради интимни факти: Съдът гледа при закрити врата мярката на сина, разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Фатална игра с пистолет отне живота на 17-годишен българин в Италия

Фатална игра с пистолет отне живота на 17-годишен българин в Италия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

pariteni.bg
11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Последни новини

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

България Преди 18 минути

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

Любопитно Преди 41 минути

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Свят Преди 1 час

Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост

Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост

България Преди 1 час

Граждани се събраха на протест пред съда в Плевен

Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни

Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни

България Преди 2 часа

Поводът - съдебното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

България Преди 2 часа

„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

България Преди 2 часа

Асен Василев е дал срок на партньорите си до утре, за да решат дали искат той да избере Хасково

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Свят Преди 2 часа

Иран обяви „опасна зона“ от 1400 кв. км в морето, а Пентагонът се готви за месеци разминиране. Междувременно Техеран започна да събира такси от търговските кораби, въпреки натиска на САЩ

Снимката е илюстративна

Предупреждават за месоядна бактерия край Ню Йорк: 20% смъртност само за 48 часа

Свят Преди 2 часа

Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки“ във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ

Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ

България Преди 3 часа

Тя бе предложена от досегашния председател на регулатора Симона Велева и от Къдринка Къдринова

Заловиха служител на МВР да шофира след употреба на алкохол в Стара Загора

Заловиха служител на МВР да шофира след употреба на алкохол в Стара Загора

България Преди 3 часа

Той е бил спрян за проверка в извън работно време

<p>Кралица на красотата почина от инфаркт на 31 години</p>

Бразилска кралица на красотата почина от сърдечен удар на 31 години

Свят Преди 3 часа

Светът на красотата е в траур след смъртта на Маяра Кристина де Лима Фиел. 31-годишната кралица на красотата е покосена от фулминантен миокардит – внезапно възпаление на сърцето, което не е оставило шанс на лекарите да спасят живота ѝ

Русия удари Запорожка и Житомирска област с планиращи бомби, има загинали

Русия удари Запорожка и Житомирска област с планиращи бомби, има загинали

Свят Преди 3 часа

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради

Как изчезването на 11 учени роди една от най-шумните конспирации

Как изчезването на 11 учени роди една от най-шумните конспирации

Свят Преди 3 часа

За ентусиастите на тема извънземни от определен кръг, тази мистерия дойде като модерен Розуел

„Дяволът носи Прада“, но прегръща Версаче: Донатела взриви премиерата в Лондон

„Дяволът носи Прада“, но прегръща Версаче: Донатела взриви премиерата в Лондон

Любопитно Преди 3 часа

Когато Дяволът носи Прада, но прегръща Версаче: Червеният килим в Лондон се превърна в историческа среща на върха, след като модната икона Донатела Версаче се присъедини към Мерил Стрийп и Ан Хатауей за премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Заловиха 119 флакона ботулинов токсин на „Капитан Андреево“

Заловиха 119 флакона ботулинов токсин на „Капитан Андреево“

България Преди 3 часа

Шофьорът обяснил, че ги пренася с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Усмивка, поглед, жестове: Принц Луи е мини версия на баща си

Edna.bg

Проучване: Какви здравни съвети искат най-често хората от AI чатботовете

Edna.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Хулио Веласкес преди дербито с ЦСКА

Gong.bg

Моуриньо казал "да" на сензационно завръщане в Реал Мадрид

Gong.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg

Мъжът, разчленен в Пловдив - убит заради спор за дистанционно

Nova.bg