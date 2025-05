За първи път от 21 години: Без Наоми Кембъл на Met Gala

Т върди се, че на Наоми Кембъл ѝ е било забранено да присъства на емблематичното модно събитие Met Gala в понеделник вечерта на фона на враждата си с главния редактор на модната библия Vogue Ана Уинтур, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

54-годишният супермодел може би е допуснала огромна грешка миналия септември, като е обидила водещата на Met Gala, 75-годишната Ана Уинтур,

на сцената по време на събитие в индустрията. И изглежда, че Наоми може да съжалява за думите си, тъй като сега Ана има властта да изключи модната звезда от най-голямата вечер в света на модата.

Met Gala ще се проведе в първия понеделник на май в музея на изкуствата „Метрополитън“ в Ню Йорк, а темата тази година е „Суперфина: Приспособяване на черния стил“. Източник каза пред The Sun: „Наоми се простреля сама с този коментар. Не може да хвърляш сянка върху кралицата на модата и да очакваш да ходиш по червения ѝ килим.

Ана не забравя – нито прощава. Не е съвпадение. Ако Анна иска да си отпаднал, отпадаш.

Толкова е просто.

Наоми е била постоянна фигура на Met Gala от десетилетия, така че отсъствието ѝ от списъка с поканени не е останало незабелязано. Всички шепнат – и това е начинът на Ана да ѝ напомни кой ръководи шоуто“.

Въпреки че е пропусната в списъка с гости, Наоми напоследък се опитва да се прикрие и настоява, че се чувства „твърде стара“, за да присъства на модното събитие. В YouTube видео миналата седмица тя каза за гала вечерта през 2024 г.: „Това е последната ми. Не мога... Твърде стара съм. Тревогата е твърде много за мен. „Не знам кое число е това, мисля, че може да е 20 или 21. Можете ли да си представите?“.

Миналия септември Наоми и Анна се сблъскаха за първи път

на церемонията по случай Седмицата на модата в Ню Йорк за Harlem's Fashion Row – където прословутото закъснение на Наоми създаде проблеми. Ана каза на публиката: „Аз съм много точен човек и имам честта да представя тази вечер на някой, който често закъснява“.

Naomi Campbell threw a shade on Anna Wintour 😂 Naomi was late and Anna didn’t wait for her. Anna gave the award to Samira to present it to Naomi. Naomi didn’t want Anna to present her an award anyways 😂 #nyfw #naomicampbell #annawintour pic.twitter.com/hwFOLA4sXT