Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

С лед два президентски мандата и безброй официални изяви, естетиката на Мелания Тръмп се превърна в отличителен белег на стила и в разпознаваема тенденция в света на красотата. Неслучайно тя често е наричана върховен посланик на изисканата визия.

Дори когато става дума за ноктите ѝ, Мелания е последователна – вече повече от десетилетие тя остава вярна на своя емблематичен млечен маникюр. От 2011 г. насам той е нейната запазена марка и доказателство, че вечната елегантност се състои в това да намериш своя стил и никога да не се отказваш от него. Подобно на кралица Летисия, която е известна със своята прическа, Мелания също не оставя място за импровизация – нейната рутина за красота е последователна, изтънчена и премислена.

Източник: Getty Images

Тенденцията с млечните нокти е популярна заради своята гъвкавост и фина естетика – качества, характерни за нюд нюансите. С мек и деликатен завършек, този стил се адаптира към всяка ситуация, което обяснява защо Мелания му е останала вярна толкова дълго.

Преди ерата на млечния маникюр

В ранните си години Мелания залагаше на простота и дискретност. Ноктите ѝ бяха винаги перфектно оформени, със средна дължина и без дръзки цветове. Единственият случай, когато тя експериментира с тенденция, беше през 2007 г., когато избра класическия френски маникюр – вечен стил с телесна основа и деликатен бял връх. Той визуално удължава ръцете и никога не излиза от мода. Въпреки това този етап беше само предвестник на нейния бъдещ емблематичен избор – млечнобелите нокти.

Източник: Getty Images

Възходът на млечния маникюр

През 2011 г. Мелания откри своя перфектен стил: млечнобелият маникюр. За разлика от класическия бял лак или прозрачните нюд нюанси, този избор постига идеален баланс – полупрозрачен и мек, със завършен, полиран ефект. В началото тя предпочиташе средна дължина, но след влизането ѝ в ролята на първа дама премина към по-дълги и изтънчени нокти.

Фирменият външен вид на първата дама

Нейната вярност към този стил беше подчертано демонстрирана на вечерята на свещи във Вашингтон през 2017 г., по време на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като 45-и президент на САЩ. Тогава Мелания представи вариация на любимия си маникюр – хибрид между млечнобял и френски стил. С фин градиент, напомнящ техниката „бейби бумър“, този маникюр се превърна в едно от най-запомнящите се нейни изявления за красота.

Източник: Getty Images

Вечен избор и през 2025 г.

Днес, когато Доналд Тръмп отново е начело на Съединените щати, Мелания продължава да залага на своя надежден стил.

Независимо дали присъства на държавни посещения, официални гала вечери или изискани частни събития, нейните млечно френски нокти остават непроменим акцент. Те са нейното тайно оръжие, гаранция, че ръцете ѝ винаги изглеждат поддържани, изискани и напълно в хармония с безупречния ѝ стил.

Маникюрът на Мелания Тръмп е повече от просто елемент от визията ѝ – той е част от нейната идентичност и доказателство, че ключът към вечната елегантност често се крие в последователността и верността към избрания стил.