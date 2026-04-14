Любопитно

Блясък в Белия дом: Доналд и Мелания Тръмп посрещнаха кралската двойка на Нидерландия

Нидерландският крал Вилем-Александър сам пилотира самолета си до САЩ за работна визита при Доналд Тръмп. Срещата в Белия дом е прелюдия към очакваното в края на април историческо първо държавно посещение на британския монарх крал Чарлз III

14 април 2026, 11:22
П реди предстоящото държавно посещение на крал Чарлз III в САЩ по-късно този месец, президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха други знатни кралски гости.

Нидерландският крал Вилем-Александър и кралица Максима бяха приети от Тръмп в Белия дом в понеделник, 13 април. Макар визитата на нидерландското кралско семейство да няма статут на официално държавно посещение, програмата на работния им престой в Щатите включваше вечеря в Белия дом във Вашингтон, пише PEOPLE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техни Величества пристигнаха в резиденцията на американския президент малко след 19:00 часа.

„Благодарим ви, че ни поканихте“, заяви крал Вилем-Александър, след като той и съпругата му се ръкуваха с Тръмп и Мелания, предават репортери от пресцентъра на Белия дом. По-рано през деня 58-годишният монарх и 54-годишната кралица бяха посрещнати във Филаделфия от губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро.

Там те разгледаха Залата на независимостта и видяха Камбаната на свободата – жест в знак на признание към едногодишните чествания по случай 250-годишнината от обявяването на независимостта на страната. Продължавайки традицията от последното си официално посещение в САЩ, кралят влезе в ролята на втори пилот на самолета, с който той и съпругата му кацнаха във Филаделфия в неделя, 12 април. Той бе заснет в пилотската кабина, малко преди да облече официалния си мундир и да слезе на американска земя заедно с кралицата.

През годините крал Вилем-Александър е придобил няколко лиценза за пилотиране, включително за военни и транспортни самолети. Той периодично лети като гост-пилот за KLM Cityhopper, дъщерно дружество на нидерландския национален авиопревозвач. Според официалната му кралска биография обаче последният му полет в това му качество е бил през март, тъй като му предстои допълнително обучение за управление на новия Airbus A321neo, който заменя досегашните Boeing 737 във флотилията на KLM.

През 2017 г. кралят сподели пред нидерландското издание De Telegraaf (цитирано от The Guardian), че за него „най-релаксиращата част от летенето“ е възможността „напълно да се откъснеш и да се концентрираш върху нещо съвсем различно“.

„Имате самолет, пътници и екипаж. Носите отговорност за тях. Не можете да пренесете земните си проблеми в небето“, сподели тогава той.

Въпреки че пътниците в търговските полети биха могли да разпознаят лицето му, по онова време кралят призна, че рядко го идентифицират по гласа по време на съобщенията от пилотската кабина.

„Повечето хора така или иначе не слушат“, пошегува се монархът.

Настоящата визита се случва само няколко седмици преди официалното държавно посещение на крал Чарлз и кралица Камила в края на април. Това ще бъде първата визита на Чарлз III в Америка в качеството му на монарх. Неговата майка, покойната кралица Елизабет II, е осъществила четири такива посещения през годините: през 1957, 1976, 1991 и 2007 г.

Въпреки че графикът за четиридневния престой на британската кралска двойка в САЩ все още не е публично обявен, президентът Тръмп потвърди, че за 28 април е предвидена тържествена вечеря.

Миналия месец Бъкингамският дворец официално потвърди новината с изявлението, че посещението „ще подчертае историческите връзки и съвременните двустранни отношения между Обединеното кралство и Съединените щати, отбелязвайки 250-годишнината от американската независимост“.

Самият Тръмп също направи изявление по темата: „Очаквам с нетърпение да прекарам време с краля, когото искрено уважавам.“

