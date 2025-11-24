Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Б орислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след получен инсулт.

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Роден на 12 февруари 1963 г. в София. Син е на Бисер Михайлов, вратар на Левски (София) и националния отбор, и баща на националния вратар Николай Михайлов. Борислав Михайлов е най-успешният вратар в историята на българския футбол. Избран за Футболист № 1 на България през 1986 г.

Има 93 мача за националния отбор и 9 за олимпийския – общо 102, от които 60 като капитан (рекорд за България). Дебютира на 4 май 1983 г. срещу Куба в София (3:2), последен мач на 5 юни 1998 г. срещу Алжир (2:0) в София. Неговият мач № 100 е на 6 ноември 1996 г. срещу Саудитска Арабия 0:1 като гост.

Участва на Световното първенство през 1986 г. в Мексико (осминафинал, играе 4 мача), полуфиналист от Световното първенство през 1994 г. в САЩ (в 7 мача), както и на Европейското първенство през 1996 г. в Англия (в 3 мача). Участва в мача Европа – Африка (4:0) през 2001 г. в Бари.

Женен е за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Има три деца (две дъщери и син) – Бисера и Николай от първия си брак, и Елинор – от брака си с Мария Петрова. В края на 2008 г. се ражда първият му внук.