България

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си

24 ноември 2025, 14:01
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Източник: БГНЕС

Б орислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след получен инсулт.

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Роден на 12 февруари 1963 г. в София. Син е на Бисер Михайлов, вратар на Левски (София) и националния отбор, и баща на националния вратар Николай Михайлов. Борислав Михайлов е най-успешният вратар в историята на българския футбол. Избран за Футболист № 1 на България през 1986 г.

Има 93 мача за националния отбор и 9 за олимпийския – общо 102, от които 60 като капитан (рекорд за България). Дебютира на 4 май 1983 г. срещу Куба в София (3:2), последен мач на 5 юни 1998 г. срещу Алжир (2:0) в София. Неговият мач № 100 е на 6 ноември 1996 г. срещу Саудитска Арабия 0:1 като гост.

Участва на Световното първенство през 1986 г. в Мексико (осминафинал, играе 4 мача), полуфиналист от Световното първенство през 1994 г. в САЩ (в 7 мача), както и на Европейското първенство през 1996 г. в Англия (в 3 мача). Участва в мача Европа – Африка (4:0) през 2001 г. в Бари.

Женен е за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Има три деца (две дъщери и син) – Бисера и Николай от първия си брак, и Елинор – от брака си с Мария Петрова. В края на 2008 г. се ражда първият му внук.

Източник: БГНЕС    
Борислав Михайлов Инсулт Вратар Български футбол ФК Левски Национален отбор по футбол Световно първенство 1994 Футболист на България Болница Токуда Семейство
Последвайте ни
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Предлагат промени в болничните

Предлагат промени в болничните

pariteni.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Чували сте за FOMO (страх от пропускане на нещо). Но имате ли FOFO?

Любопитно Преди 24 минути

FOFO не е клинична диагноза; това е разговорен термин и нещо, с което много хора и лекари са добре запознати

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

България Преди 25 минути

При претърсване в жилището на мъжа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

България Преди 1 час

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

България Преди 1 час

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Любопитно Преди 1 час

Появата ѝ в празничентолк клип съживи твърденията, че роклята е една от вещите, които не е върнала след фотосесия

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

Любопитно Преди 2 часа

Ванеса Кърпачева представи своята дебютна песен “Нова”, написана от Дони

Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот

Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот

Свят Преди 2 часа

Министерството на отбраната съобщи за 30% увеличение на руските кораби, „застрашаващи“ британските води през последните две годин

Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

Свят Преди 2 часа

Джил Фройд си отиде на 98-годишна възраст, а семейството ѝ я описва като „дръзка, скандална, мила и палава“

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

България Преди 2 часа

Габровска получи международно признание с номинация от престижните AVN Awards за постижения в световната развлекателна индустрия за възрастни

<p>LR Defender Octa: Тестваме най-бързия тежък офроудър в света</p>

Land Rover Defender Octa: тестваме най-бързия тежък офроудър в света

Технологии Преди 3 часа

С аеродинамика на тухла, но мощност на суперавтомобил, Defender Octa ускорява до 100 км/ч за 4,0 секунди, което е по-бързо от спринта на G63

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

Свят Преди 3 часа

Вчера САЩ и Украйна проведоха консултации по „мирния план“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки

Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

Технологии Преди 3 часа

До степен, че Meta е обвинена в спиране на проучване, което потвърждава това

,

Цената на PR-a може да достигне стойността на една компания с всичките й активи

Любопитно Преди 3 часа

БДВО отбеляза 11-ия “Ден на Бернайс”, представи новата инициатива “PR Навигатор” и отличи най-добрите студенти в конкурса “Като Бернайс”

Благомир Коцев

Благомир Коцев отпътува за Варна

България Преди 3 часа

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Президентът се появи с обемно палто и бордо шал, което веднага предизвика асоциации със стила на новоизбрания кмет на Ню Йорк

Клетката

Нова престъпна схема и извънредно положение в „Клетката“

Любопитно Преди 3 часа

Гледайте епизодите на криминалната драма от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 ноември, понеделник

Edna.bg

Талант удължи договора си с ЦСКА

Gong.bg

Балъков: Имайте смелостта да скочите

Gong.bg

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Nova.bg

Двойно убийство в Пловдивско: Дядо застрелял внука си заради имот

Nova.bg