25-годишен брак приключи заради парче торта

27 октомври 2025, 14:13
Източник: Thinkstock/Guliver

Ж ена потърси съвет от общността в Reddit, след като прекрати 25-годишния си брак, защото съпругът ѝ изяде нейното парче торта. В един пост 46-годишната съпруга сподели история, която бързо се оказа много повече от просто десерт, пише списание PEOPLE.

Тя обясни, че съпругът ѝ, на 48 години, я е изненадал с пътуване за 25-ата им годишнина от сватбата. „Бях развълнувана, карахме се много (аз се карах много) до степен, че спяхме в отделни стаи от три месеца“, написа тя.

Жената се надявала, че пътуването ще е шанс да „възродятт брака си“,

и отбелязва, че нещата изглежда се подобрявали, дори каза: „Най-сетне отново разговаряхме и дори бяхме интимни няколко пъти“.

Пътуването им с кола беше около четири часа и тя признава, че първоначално е била развълнувана. „Когато разбрах къде отиваме, бях малко по-малко развълнувана, защото вече сме били там много пъти“, каза тя, но добави, че все пак е била „готова“ и оценила, че този път не е трябвало тя да организира нищо.

Двойката пристигнала в хотела и прекарали спокойна нощ, преди да тръгнат на разходка с кола. „Бях развълнувана, готова да се насладя на есенните цветове, държейки се за ръце и споделяйки спомени“, написа тя. Но дистанцията на съпруга ѝ си личала:

„Не се държахме много за ръце, понякога той вземаше ръката ми, но щом се протегних, той отдръпваше. Никога не е бил много гальовен“.

Въпреки че оценила, че е подготвил обяд и организирал пътуването, разочарованието ѝ растяло с напредването на пътуването. Когато стигнали следващия хотел, тя осъзнала, че са спрели в място, за което преди са се разбрали да не отсядат никога повече. „Той се обърка, тогава нямаше много свободни стаи заради сезона“, припомни си тя и добави, че това „не е място, което приканва към романтика“. Все пак се опитала да остане позитивна.

На вечеря съпругът ѝ попитал къде да вечерят, което я оставило малко разочарована. „Малко раздразнена, аз предложих три варианта. Дадох му ги и той избра. Вечерята беше тиха, но вкусна“. Тя поръчала бананов чийзкейк за вкъщи, а съпругът ѝ също си взел такъв.

Когато се върнали в хотелската стая, тя се опитала да създаде романтична обстановка, но съпругът ѝ бил по-заинтересован от храната си. „Беше гладен, така че опитахме от чийзкейка,“ написа тя. „Отхапах и му казах, че е прекалено тежък, не искам повече.

Той изяде своето парче, направихме бърз секс и аз заспах“.

На следващата сутрин тя се събудила с нетърпение да изяде парчето си торта, което била запазила. Но когато отворила хладилника, парчето го нямало. „Събудих се, направих си кафе и имах намерение да ям торта за закуска, но не я намерих“, каза тя. Объркана, претърсила малкия хладилник само за да открие празна кутия и друга с една-единствена хапка в нея.

Съпругът ѝ изглежда се забавлявал на нейното объркване. „Той каза с усмивка: „То е точно тук“, написа тя. „Започнах да се ядосвам, защото той се усмихваше, а аз просто исках моята торта“. Когато настояла, той признал: „Снощи огладнях и изядох другото парче, но онова, което започнахме, все още е тук“. Това, което било останало, „беше една хапка, дори не цялото“.

Това малко парче чийзкейк се превърнало в символ на целия ѝ брак.

„Сърцето ми потъна. Престанах да се преструвам, че съм окей с трохите“,

признава тя. „Трохите в празната кутия за вкъщи ми се сториха в този момент като символ на това, което получавам от този брак – неговите трохи“.

Тя се замислила за годините, които е посветила я грижи за него и семейството им. „След като се грижех за този мъж, бях му прислужница, майка и сексуален обект в продължение на 25 години; отгледах децата му, грижех се за дома му, финансите, уреждах лекарските му прегледи, а аз дори не мога да имам своята торта за годишнината“, каза тя.

В този момент осъзнала, че не става въпрос само за десерта – а за всичко, което се е случило преди това. „Както във всичко в живота ни – аз върша тежката работа и получавам каквото е останало. През целия ни брак му бях благодарна, че ми дава трохи“, написа тя. Тя му казала, че заслужава повече, отколкото е готов да ѝ даде.

„Казах му, че заслужавам някой, който не само няма да изяде моята торта, но ще я пази и няма да позволи на никой друг да я яде“,

обясни тя. „И съм приключила с благодарността за трохи“. С това тя решила да прекрати брака им след 25 години.

Коментаторите в Reddit категорично застанаха на нейната страна, като казаха, че проблемът е далеч отвъд чийзкейка. Един написа: „Ти не си виновна. Определено не става въпрос за тортата. Става въпрос за всички пъти, когато си искала той да те обича и подкрепя поне малко, а той не го е правил“.

Друг повтори това мнение, добавяйки: „Фактът, че му е било смешно, че е изял твоята торта, е по-лошо от самото изяждане. Мисля, че си се чувствала недооценена през цялото време и не си виновна, че си напуснала брак без любов“.

Източник: PEOPLE    
парче торта брак жена развод
