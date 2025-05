Ескорт разкрива 6 признака, че партньорът ви изневерява

Ж ена, която работи като професионален ескорт повече от 10 години, споделя червените флагове, които показват, че партньорът ви изневерява. Елизабет Романова – сега в началото на 30-те си години – е ескорт от 18-годишна възраст, пише New York Post.

Опитът ѝ е дал предимство как да определи дали човек, с когото общува, е необвързан или изневерява на някого у дома. „Признаците са налице – венчалната халка е донякъде очевидна, но някои знаци са по-фини“, каза тя пред Need To Know.

Опаковането на чанта с дрехи за преобличане е един от тях.

„Някои клиенти се появяват облечени в един тоалет, след това се преобличат в нещо за времето ни заедно, след което се преобличат обратно, преди да си тръгнат, за да не помиришe някой парфюма ми или да има други следи от нашата среща“, каза тя.

Друг знак е пренареждането на графика.

„Много от моите клиенти споменават, че са казали на партньора си, че са на „работни питиета“ или „срещи в последния момент“, каза тя.

Физически следи

Що се отнася до физическото общуване с клиентите ѝ, клиент, който изневерява, често казва на Романов да внимава да не „остави никакви следи, дори по покрити части на тялото им“.

Промени в спалнята

Друг неочакван признак на изневяра във връзка, за някои, са промените в спалнята. „Някои хора поемат по обратния път и стават по-развълнувани от секс с партньора си след среща с ескорт“, обясни тя. „Те стават внезапно по-авантюристични, изпробвайки неща, които са научили другаде“.

Емоционално отдръпване

Оставяйки настрана физическите знаци според Романов, има и фини признаци, които могат да показват, че човек изневерява емоционално. „Някои се отнасят към нашите сесии като към терапия и се откровено разкриват как се чувстват дистанцирани от партньора си“, каза тя. „Ако партньорът ви се отдръпва емоционално, това може да е причината“.

Поведение с телефона

Не толкова фин знак е как вашият любим човек се държи с телефона си. „Те (клиентите) често повтарят в комуникацията ни, че не искат да се свързваме с тях в определени часове или забравят часа на срещата ни, защото са изтрили съобщенията от телефона си“, каза Романов.

Тя продължи: „Ако някой внезапно промени паролата си, започне да приема обаждания в друга стая или пази телефона си, това може да е знак, че е нещо повече от „зает“.