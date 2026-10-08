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Майкъл Дъглас с пикантно признание за интимните сцени с Шарън Стоун в „Първичен инстинкт“

Холивудската легенда Майкъл Дъглас споделя пикантни подробности от снимачната площадка на култовия трилър „Първичен инстинкт“ в новата си автобиографична книга, както и истината за любовния си живот от онова време

8 октомври 2026, 14:05
Майкъл Дъглас с пикантно признание за интимните сцени с Шарън Стоун в „Първичен инстинкт“
Източник: Getty

М айкъл Дъглас разкри, че Шарън Стоун го е помолила с думите: „Моля те, не натискай толкова“, докато са снимали интимните си сцени за „Първичен инстинкт“, след като наболата му брада ѝ е причинила неприятен обрив в чувствителна зона.

Дъглас, който участва заедно със Стоун в еротичния трилър от 1992 г., описа подробно преживяването от заснемането на горещите епизоди с колежката си в новите си мемоари „One Helluva Ride“, пише Page Six.

82-годишният носител на „Оскар“ пише, че с 68-годишната Стоун са решили да не използват дубльори за откровената сцена, чиито снимки са продължили цели пет дни.

„По време на снимките Шарън започна да носи лепенка върху интимната си зона – минимален жест към скромността“, споделя той. „Накрая обаче реши да се откаже от нея с думите: „Хайде да спрем да се преструваме. Гола съм, всички го знаем. Да го направим.“, добавя Дъглас.

Дъглас уточнява, че с изпълнителката на главната роля никога не са имали реална интимност на площадката.

„Трябваше обаче да доближа лицето си до доста деликатни места. В един момент героят ми прави орален секс с нея и всичко трябваше да изглежда максимално естествено“, обяснява той.

„След няколко дубъла Шарън каза: „Моля те, не натискай толкова. Наболата ти брада наистина ме драска!“, добави той.

Дъглас допълва, че след това я погледнал по-внимателно и видял, че горната част на бедрата ѝ е напълно зачервена и раздразнена, което го накарало да се почувства ужасно.

Силната химия между двамата на екрана подклаждаше спекулациите, че Дъглас и Стоун са имали връзка и в живота, когато филмът излезе по кината.

В книгата си обаче той разкрива истината: всъщност е имал афера с друга своя колежка от „Първичен инстинкт“ – Джийн Трипълхорн.

„Истината е, че безумно се влюбих в Джийн, въпреки че имахме почти 20 години разлика във възрастта“, пише актьорът от „Романс за камъка“. „Бях готов официално да напусна съпругата си заради нея. Бях луд по Джийн.“, споделя той.

По онова време той е женен за първата си съпруга Диандра Лукър, от която има син – Камерън Дъглас.

В мемоарите си той признава, че прекратяването на близо 20-годишния му брак и незабавното впускане в друга сериозна връзка би било най-грешното решение за него.

„Връзката ни с Джийн продължи по време на снимките, след което пътищата ни се разделиха“, споделя той. „Винаги обаче ще я помня като невероятна актриса и наистина страхотна жена, с която имах късмета да прекарам известно време.“, допълва той.

Дъглас и 70-годишната днес Лукър в крайна сметка се развеждат, преди той да се ожени за 57-годишната Катрин Зита-Джоунс през 2000 г. В същата година 63-годишната Трипълхорн сключва брак с колегата си Лиланд Орсер (66 г.).

Източник: pagesix.com    
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