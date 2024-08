Ъшър отложи началото на световното си турне часове преди шоуто

П евецът Ъшър отложи началото на световното си турне Past Present Future, за да си почине и възстанови, предаде ДПА. Осемкратният носител на „Грами“ обяви новината часове преди началото на първия си концерт в Атланта, Джорджия.

Ъшър не даде обяснение от какво точно трябва да се възстанови и почине.

„През моята над 30-годишна кариера 100% от кръвта, потта и сълзите ми са насочени към това да покажа най-доброто изпълнение и да създам незабравимо преживяване за феновете си“, написа той в Instagram. „Имам намерение да го направя и по време на това турне, затова се налага да отложа днешното шоу и да го пренасроча за по-късна дата, за да дам възможност на тялото ми да си почине и да се излекува. Последното нещо, което искам да направя, е да разочаровам вас, феновете, които с нетърпение чакахте началото на това турне. Въпреки това нямаше да бъда артистът, който съм, ако не мога физически да ви дам най-доброто от себе си.“

Певецът обяви американската част от турнето в дните преди шоуто между полувремената на финала на първенството по американски футбол „Супербоул“. Освен това два дни преди участието си между полувремената той издаде деветия си студиен албум, озаглавен Coming Home. Това е първото му самостоятелно издание след Hard II Love от 2016 г.

