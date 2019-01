Папараци успяха да заснемат на нюйоркското летище "Кенеди" Мадона, но потребители в интернет заподозряха, че певицата си е направила нови интервенции, но по лицето.

Това е първата поява на поп звездата, след като фотографи я засякоха в нюйоркски бар по Нова година.

Тогава Мадона беше заподозряна в уголемяване на задните си части, които изглеждаха като от знаменития еталон, наложен от Ким Кардашиян.

Но този път папараците не се съсредоточиха върху силуета на поп примата, а на нейното лице.

Мадона беше нахлупила ушанка с дълъг косъм и яке на "Ню Йорк янкис".

Всичко това съчетано с черен спортен панталон и маратонки.

The queen of pop @Madonna was spotted at JFK airport in New York (January 13th). 📸✈️ pic.twitter.com/d7F7Qay2YF