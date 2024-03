Мадона изпадна в неудобна ситуация заради танцьорка (ВИДЕО)

В неудобна ситуация попадна Мадона заради танцьорка.

Певицата трябваше да пълзи по сцената със завързани очи, за да търси микрофона си, който беше избит от ръцете ѝ от танцьорка.

Видео от инцидента беше публикувано от RT.

На кадрите се вижда как танцьорката се е вкопчила в певицата и прави рязко движение, което кара микрофона да изхвърчи от ръцете на Мадона.

Not only did she drop the microphone, but it seems she also sacrificed the glory and dignity of her soul.



At the Los Angeles concert, Madonna, blindfolded, had to crawl behind the microphone, only to have it knocked out of her hands by a dancer. pic.twitter.com/cBF0qJeQfi