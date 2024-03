Мадона разкри първите думи, които е казала, след като се събудила от комата

М адона каза на феновете си, че "ѝ е трудно да продължи" след "преживяването си на косъм от смъртта" миналото лято, когато прекара няколко дни в интензивното отделение заради сериозна бактериална инфекция.

65-годишната поп икона беше откарана по спешност в болница миналия юни и беше принудена да пренасрочи северноамериканската част от The Celebration Tour, отбелязваща 40-ата годишнина от нейната музикална кариера.

Откривайки първото от петте си представления в Лос Анджелис, Мадона каза, че болестта ѝ е била "изненада" и благодари на "много специален човек" в публиката, нейният лекар Дейвид Агъс.

„Когато бях болна това лято, буквално не можех да стигна от леглото до тоалетната“, каза тя.

„Обаждах му се през ден и го питах защо нямам енергия, кога енергията ми ще се върне, кога ще се почувствам отново себе си, кога мога да се върна отново на турне.

„Всичко, което той казваше, е „излезте на слънце, имате нужда от витамин D и бъбреците ви ще продължат да работят“.

Тя описа изпитанието като "доста страшно" и разкри първата дума, която е казала, когато се събудила от комата.

„Не знаех четири дни, защото бях в изкуствена кома, но когато се събудих, първата дума, която казах, беше „не“, каза тя, добавяйки, че това ѝ е казал нейният асистент.

„И аз съм почти сигурна, че Бог ми казваше: „Искаш ли да дойдеш с нас? Искаш ли да дойдеш с мен? Искаш ли да тръгнеш по този път?“ И аз казах „не, не“.

Спомняйки си трудното си възстановяване, тя каза, че е било „толкова трудно“ да се придвижва от къщата си до градината, за да стои на слънце.

„Не знаех кога ще мога да стана отново и кога отново ще мога да бъда себе си“, добави тя. „Беше странно нещо най-накрая да не почувствам, че контролирам нещата. Това беше моят урок, който трябваше да оставя.“

По-рано кралицата на попа похвали шестте си деца, че са я подкрепяли, докато е била болна.

