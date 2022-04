Лизо най-сетне разкри дали има ново гадже

Л изо най-накрая потвърди, че има гадже по време на откровено интервю с Анди Коен в неговото шоу SiriusXM Radio Andy.

Когато водещият попита дали Лизо е все още с мистериозния мъж, с когото беше забелязана в ресторант в Западен Холивуд през февруари, тя се засмя и потвърди.

Двойката също така беше снимана заедно в ресторант Crustacean в Бевърли Хилс миналия октомври.

Анди предположи, че сигурно ѝ е трудно да излиза на срещи заради известността ѝ, а Лизо отговори, че това „дори не е фактор“ в отношенията ѝ. „Ако имаш точния човек, това не е важно“, сподели тя. "Трябва да се подкрепяте взаимно, независимо с какво се занимава този човек."

