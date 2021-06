Летен романс за Рене Зелуегър, кой е мъжът до нея

Л етен романс е разцъфнал между холивудската актриса и носителка на две награди "Оскар" Рене Зелуегър и телевизионния водещ Ант Анстед, съобщава сайтът на сп. "Пийпъл", цитиран от БТА.

Вестта за връзката му с 52-годишната Зелуегър идва броени дни след като 42-годишният Анстед финализира развода си с Кристина Хаак.

Renée Zellweger and Ant Anstead Are Dating as He Finalizes Divorce from Christina Haack https://t.co/JUW8DuDvqL