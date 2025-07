Лекари откриха 2 нови начина да върнат „мъртви“ сърца към живот извън тялото

К ак разбираме кога някой е наистина мъртъв? Преди беше просто: няма пулс + няма дишане = няма живот. Сега новите открития променят познанията ни за това какво се случва, когато умреш, и размиват границата между живота и смъртта, особено когато става въпрос за донорски органи и трансплантация на органи, съобщи Iflscience.

Един от най-ярките примери за това е даряването след кръвоносна смърт (DCD) или даряването на органи без кръвообращение, при което органите се извличат от тялото на човек, след като е обявен за мъртъв въз основа на кардио-респираторни данни. Това се различава от традиционното даряване на органи, което обикновено се случва, когато някой е обявен за мозъчно мъртъв, но все още има биещо сърце. DCD може да увеличи броя на наличните донорски органи за хората, които толкова отчаяно се нуждаят от тях, но може да бъде по-сложно.

Съществуват две основни категории DCD: контролирани и неконтролирани. Някои DCD трансплантации могат да бъдат планирани извличания, например в примера с хора, на които животоподдържащите лечения са спрени. Това може да се случи и в неконтролирани условия, като например в спешни случаи, когато човек е или мъртъв при пристигане, или не реагира на опити за реанимация.

New discoveries are changing what we know about what happens when you die and blurring the line between life and death. https://t.co/21N2tiYAF3