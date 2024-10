Явлението "Ла Ниня" скоро може да се появи: Какво означава това за времето тази зима?

С лед като все повече се спекулираше, че тази есен може да се появи "Ла Ниня", Центърът за климатични прогнози на Националната агенция за океански и атмосферни изследвания потвърди, че има 60 % вероятност тя да се развие и да продължи до март.

"Ла Ниня" е част от естествения климатичен цикъл, но подобно на "Ел Ниньо" може да предизвика екстремни метеорологични условия по целия свят.

Тя се появява, когато температурата на морската повърхност в централната и източната част на Тихия океан спадне под средната. На практика това е точно обратното на топлата фаза на "Ел Ниньо".

Както "Ла Ниня", така и "Ел Ниня" могат да окажат широкообхватно въздействие върху глобалните метеорологични модели, включително тези в Европа, въпреки че те могат да варират в огромна степен, колкото по-далеч от Тихия океан се намира дадено място.

Разстоянието означава, че въздействието на фазите може лесно да бъде нарушено от местните метеорологични условия, което прави трудно предвидимо точното им въздействие в Европа. Няма две напълно еднакви събития.

Какво влияние може да окаже "Ла Ниня" върху зимата тази година?

По-рано този месец експертите на Световната метеорологична организация прогнозираха, че има голяма вероятност условията на "Ла Ниня" да се появят между октомври и февруари.

Според учените тази зима вероятно ще се наблюдава слабо до умерено силно явление, като е възможно в началото на 2025 г. то да отслабне.

По принцип Ла Ниня носи по-ниски от нормалните температури в Западна Европа. Синоптиците очакват температурите на континента да се понижат с наближаването на ноември и декември.

Освен това има тенденция да носи по-влажни и студени условия в Алпите, което може да доведе до по-чести и по-силни снеговалежи. Тъй като липсата на сняг в редица курорти налага затварянето им, "Ла Ниня" може да се окаже добре дошла за някои от тях.

В други части на Европа обикновено има по-малко сняг, а северозападните и югоизточните страни са по-сухи от обичайното, докато в югозападните страни вероятно ще има повече дъжд.

По-рано през октомври части от Западна и Централна Европа бяха засегнати от опашката на няколко бури, идващи от Атлантическия океан.

Сега, от октомври нататък, Франция, Обединеното кралство и Скандинавия ще бъдат най-студените региони, като тази зима температурите вероятно ще бъдат по-ниски от миналогодишните.

Въпреки това някои метеоролози смятат, че поради явлението "Ла Ниня" те все още могат да бъдат по-топли от дългосрочните средни стойности.

Какво представлява "Ла Ниня" и колко често се среща?

Ла Ниня, хладната фаза на южната осцилация "Ел Ниньо", се характеризира с промени във ветровете и температурите на океана в Тихия океан, пасатите се усилват, а студената вода от дълбините на океана се издига нагоре.

