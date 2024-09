60% шанс за по-студено време през зимата заради "Ла Ниня"

С поред експертите по метеорология в края на годината вероятно ще настъпи застудяване от типа "Ла Ниня", но то няма да помогне за намаляване на покачващите се глобални и океански температури.

"Ла Ниня" и "Ел Ниньо" са естествени промени в температурите на части от Тихия океан и са най-големите колебания в климатичната система на Земята, които оказват далечно въздействие върху хората и екстремните метеорологични условия.

Световната метеорологична организация (СМО) към ООН заяви, че понастоящем съществува 60% вероятност сегашните неутрални условия да отстъпят място на "Ла Ниня" между октомври и февруари следващата година.

Това се случва след продължителна серия на противоположния на него, затоплящ се климатичен модел "Ел Ниньо", който предизвика 12 месеца на рекордни горещини, преди да отслабне в началото на лятото.

Но и двете сега се наслагват върху повишената глобална топлина, дължаща се на изменението на климата.

Това означава, че по-хладната "Ла Ниня" няма да намали дългосрочното покачване на глобалните температури, нито покачващата се топлина в океаните, която тревожи учените.

