"Радикално проста" теория предлага решение на парадокса: Къде са "отегчените извънземни"

Астрофизик предлага нова теория за това защо човечеството все още не е срещнало извънземен разум

17 октомври 2025, 06:43
"Радикално проста" теория предлага решение на парадокса: Къде са "отегчените извънземни"
Източник: iStock

В продължение на векове учени и философи се чудят защо, при наличието на стотици милиарди планети в нашата галактика, все още няма убедителни признаци за интелигентен живот извън Земята, пише The Guardian.

Сега учени обсъждат интригуваща възможност: ако извънземни съществуват, тяхната технология може да е само малко по-напреднала от нашата. След като известно време са изследвали космическото си "съседство", те просто са се отегчили и са престанали да опитват, което прави откриването им изключително трудно.

Тази хипотеза е изложена в нов научен труд, основан на принципа на т.нар. "радикална обикновеност", който отхвърля идеята за същества, овладели непознати за нас физични закони и движещи се свободно из Вселената. Вместо това се предполага, че в Млечния път съществуват само няколко цивилизации с технологии, не много по-различни от нашите.

"Идеята е, че те са по-напреднали, но не много повече. Все едно да имаш iPhone 42 вместо iPhone 17", казва д-р Робин Корбет, старши изследовател в Университета на Мериленд, Балтимор Каунти, който работи в космическия център "Годард" на НАСА. "Това звучи по-правдоподобно, защото не изисква нищо екстремно."

Корбет стигнал до тази идея, след като разгледал обичайните обяснения за т.нар. Ферми парадокс. Противоречието между високата вероятност за съществуване на извънземни цивилизации и липсата на доказателства за тях. Повечето хипотези му се сторили прекалено екзотични: може би извънземните са твърде напреднали, за да ги засечем; може би Земята е част от "космически зоопарк", който те са се съгласили да не посещават; или може би нашата планета е единственото обиталище на живот в галактиката.

Търсенето на извънземен интелект (SETI) традиционно се фокусира върху "техносигнатури" - следи от технологии, които биха издали присъствието на напреднала цивилизация. Такива могат да бъдат мощни лазерни маяци, роботизирани сонди, огромни конструкции за улавяне на звездната енергия или дори изкуствени артефакти, разпръснати из галактиката.

Принципът на "радикалната обикновеност" обаче предполага обратното, че технологичното развитие на извънземните може да е достигнало плато близко до нашето ниво. "Те нямат свръхсветлинни кораби, машини, използващи тъмна енергия или черни дупки, нито пък са открили нови физични закони", казва Корбет.

Ако това е вярно, такива цивилизации не биха могли да поддържат мощни сигнали милиони години, нито да пътуват между звездите. След известно време, дори и да са изпращали сонди, възможно е просто да са се отегчили от резултатите и да са се отказали от космическото изследване.

Източник: iStock

Писателят Артър Кларк някога е казал:

"Съществуват две възможности: или сме сами във Вселената, или не сме. И двете са еднакво ужасяващи." Корбет смята, че истината може да се намира някъде по средата, в по-обикновена, но и по-малко плашеща Вселена. А контактът с извънземни, добавя той, "възможно е дори да ни разочарова".

Професор Майкъл Гарет, директор на Центъра по астрофизика "Джодрел Банк", оценява "свежата перспектива", но е скептичен. "Тя приписва твърде човешка апатия на останалата част от Космоса. Трудно ми е да повярвам, че целият интелигентен живот може да бъде толкова еднакво скучен," казва той.

Отбягват ли ни извънземните или защо не сме ги открили още

Според него технологичното "плато" може да се намира много над нашето ниво. В предстоящата си публикация в списание Acta Astronautica Гарет защитава различна теория, че цивилизациите, особено постбиологичните, се развиват толкова бързо, че излизат извън границите на нашето възприятие. "Надявам се да съм прав, но може и да греша. Природата винаги успява да ни изненада."

Професор Майкъл Боландър от Университета в Дърам, специалист по политика и право в областта на SETI, допълва, че доказателства може вече да са достигнали до нас под формата на неидентифицирани въздушни явления (UAP). "Ако дори малък процент от тези обекти не са с човешки произход, а наблюденията показват способности далеч отвъд публично известните технологии, тогава въпросът на Ферми, "Къде са всички?", би могъл да получи емпиричен отговор", казва той.

Източник: The Guardian    
