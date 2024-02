Къде и кога е започнало топенето на Антарктида: Ледът разкрива тайни

У чените твърдят, че вече имат по-добра представа къде и кога точно е започнало топенето на Антарктида. Те са проследили променящите се форми на неравностите по повърхността на леда, които маркират местата, където ледниците са се закрепили на място.

Преди половин век малко от тези замръзнали места за закрепване, или "точки на притискане", са показвали големи промени. От 2000 г. насам обаче размерът на повече от една трета от тях е намалял, което подчертава ускореното топене.

Изследването е публикувано в списание Nature и още веднъж подчертава нарастващия принос на загубите на лед от континента за бъдещото покачване на морското равнище в целия свят.

Изследването се фокусира върху ледените шелфове, които ограждат 75% от бреговата линия на Антарктида. Шелфовете са плаващи фронтове на ледници, които са се изтласкали в околния океан. Много от тях - особено в западната част на континента - са атакувани от топлата вода и в резултат на това изтъняват. Това е лоша новина, тъй като те се смятат за ключов спирачен механизъм, който забавя движението на ледовете от континента.

На местата, където морското дъно е плитко - например там, където има подводен хълм - шелфовете могат да се задържат на място, задържайки леда от ледниците в задната им част.

Точките на притискане са доста очевидни за преминаващ спътник, защото образуват буца на повърхността на шелфа, където течащият лед е трябвало да се прехвърли през тях.

Екипът на Единбургския университет анализира как тези буци са променяли формата си във времето. Идеята е да се види дали неравностите са станали по-малки, което би означавало, че шелфовете изтъняват - че се топят; че спирачната им сила става все по-слаба.

Д-р Бърти Майлс е прегледал целия архив от снимки от дългогодишната серия на американските космически апарати Landsat, за да състави нови безоблачни мозайки на бреговата линия на Антарктида. След това той е анализирал какво се е случило на повърхността на леда през три периода: от 1973 до 1989 г., от 1990 до 2000 г. и от 2000 до 2022 г.

През първоначалния период само 15% от точките на притискане са намалели по размер. След това този процес се ускорява през 90-те години на миналия век, когато 25% от тях се свиват. И след това през последния период се наблюдава намаляване на 37% от неравностите на точките на притискане.

"Когато преминаваме през десетгодишните снимки, виждаме, че тези неравности като цяло се смаляват и понякога напълно изчезват", казва д-р Майлс.

"Нещото, което трябва да запомним, е, че когато един леден шелф загуби контакт с точката на притискане, е много трудно да го възстанови, защото се получава динамична реакция в леда: той започва да се ускорява и линията на заземяване - линията, по която ледникът все още докосва морското дъно - започва да се отдръпва", каза той пред BBC News.

Интересното в това изследване е, че е използван подход, различен от този, по който обикновено се оценява изтъняването на ледените шелфове. Това се прави с помощта на специфичен вид сателит, наречен алтиметър, който изпраща радарни импулси, за да измери много точно височината на ледената повърхност. Но тази златна стандартна методика се прилага само от 30 години до началото на 90-те години.

